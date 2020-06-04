“التنمية” تعلن عن مواعيد زيارة أهالي المنتفعين في مراكز ودور الإيواء

عمان– عممت وزارة التنمية الاجتماعية على المراكز والدور الايوائية القرار الحكومي المتضمن السماح لأهالي المنتفعين في الدور والمؤسسات الايوائية بزيارة أبنائهم اعتبارا من صباح السبت المقبل.

وقال امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، انه تم الايعاز لمدراء المراكز والدور والمؤسسات التابعة لمدريات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الحكومي المتضمن السماح لأهالي المنتفعين في الدور والمؤسسات الايوائية بزيارة أبنائهم واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية التي من شأنها منع إنتشار فيروس كورونا.

وبين ان بروتوكول الإجراءات حدد ثلاثة أيام للزيارة وهي السبت والاثنين والأربعاء، ومن الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضح ان عدد الزوار يجب ان لا يزيد عن شخصين للمنتفع الواحد، ومدة الزيارة للمنتفع لا تزيد عن ساعة كحد أقصى مع عدم المصافحة، وإلزام الزائر لبس القفازات والكمامات وأخذ حرارته وتعقيمه قبل دخوله إلى المؤسسة.

وأشار الى تكليف أحد الموظفين بمراقبة عملية الزيارة، وتوثيق إجراءات الزيارة، وعلى إدارات المؤسسات والدور ووحدة الاخصائيين في كل دار او مؤسسة ترتيب إجراءات زيارات الأسر بما يضمن عدم حدوث تجمعات واكتظاظ والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

بترا