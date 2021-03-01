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التنمية: تعليق الدوام في مديريات عجلون والطفيلة ولواء بني كنانة

منذ ساعتين
مبنى وزارة التنمية الاجتماعية في منطقة عرجان بعمان - (أرشيفية)

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عمان- قررت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليق الدوام في مديريات عجلون، والطفيلة، ولواء بني كنانة/ اربد، اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء، لظهور اصابات بفيروس كورونا بين الموظفين.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة أشرف خريس، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، انه تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين في مديريات عجلون، والطفيلة، ولواء بني كنانة/ اربد، موضحًا ان الوزارة قررت تعليق الدوام في المديريات المذكورة لغايات اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، من فحص الموظفين وتعقيم المبنى، لمنع انتقال العدوى بين الموظفين والمراجعين.-(بترا)

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