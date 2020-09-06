“التنمية” تعلّق دوام المنتفعين بالمنارات الفكرية بهذه المناطق.. أسماء

عمان- الغد- قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات تعليق الدوام للمنتفعين من الطلبة والاطفال في مراكز المنارات الفكرية التي تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة في المناطق التالية اعتبارا من اليوم ولاشعار اخر ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وفقا لامين عام الوزارة الدكتور برق الضمور.

وقال الضمور في بيان صحافي صدر عن الوزارة اليوم الاحد ان المناطق التي علق دوام المنتفعين فيها ،هي : العقبة ، القويرة ، معان ، الاغوار الجنوبية ، دير علا ، تل المنطح ، الشونة الشمالية ، البادية الشمالية الشرقية ، ولواء الوسطية من محافظة اربد.

واوضح الضمور ان دوام الموظفين في تلك المراكز سيبقى كالمعتاد ولا يشملهم قرار تعليق الدوام ، وان قرار تعليق استقبال المنتفعين جاء حرصا على سلامتهم من ارتفاع درجات الحرارة وحماية لهم.