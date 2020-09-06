أخبار محليةالغد الاردني

“التنمية” تعلّق دوام المنتفعين بالمنارات الفكرية بهذه المناطق.. أسماء

منذ 9 دقائق
وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات
وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات تعليق الدوام للمنتفعين من الطلبة والاطفال في مراكز المنارات الفكرية التي تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة في المناطق التالية اعتبارا من اليوم ولاشعار اخر ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وفقا لامين عام الوزارة الدكتور برق الضمور.

وقال الضمور في بيان صحافي صدر عن الوزارة اليوم الاحد ان المناطق التي علق دوام المنتفعين فيها ،هي : العقبة ، القويرة ، معان ، الاغوار الجنوبية ، دير علا ، تل المنطح ، الشونة الشمالية ، البادية الشمالية الشرقية ، ولواء الوسطية من محافظة اربد.

واوضح الضمور ان دوام الموظفين في تلك المراكز سيبقى كالمعتاد ولا يشملهم قرار تعليق الدوام ، وان قرار تعليق استقبال المنتفعين جاء حرصا على سلامتهم من ارتفاع درجات الحرارة وحماية لهم.

مقالات ذات صلة

جابر: طلبنا تعيين 300 ممرض و100 طبيب بمستشفيات البشير

منذ 31 دقيقة

آلية جديدة لقروض المتقاعدين العسكريين

منذ 60 دقيقة

عقوبات لمن يُشغّل الموظفين تحت أشعة الشمس

منذ ساعتين

عدد “الغد pdf” ليوم الأحد 9/6 -(رابط)

منذ 11 ساعة
انتخابات 2020
65 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock