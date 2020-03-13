التنمية تغيث مئات الأسر المتضررة من الأحوال الجوية

عمان – الغد- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية ان جهودها مستمرة في تقديم إجراءات الإغاثة للاسر الأردنية وغير الأردنية في مختلف مناطق المملكة خلال الأحوال الجوية السائدة وعلى مدار الساعة من خلال غرف العمليات والطوارئ والمتابعة في مركز الوزارة والميدان.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس ان فرق الوزارة اغاثت مئات الأسر التي تعرضت لأضرار ومداهمة المياه لمنازلها نتيجة الأحوال الجوية الشديدة والعاصفة التي ضربت مختلف مناطق المملكة منذ صباح امس .

واشار خريس ان فرق الطوارئ والإغاثة في الوزارة قدمت خدمات الإغاثة خلال مداهمة مياه الأمطار في مناطق الاغوارالشمالية والهاشمية والزرقاء و الأزرق و ذيبان و الاغوار الجنوبية و الطفيلة و الكرك والعقبة ووادي عربة ومناطق أخرى من خلال لجان الطوارئ في مركز الوزارة وكافة مديريات الميدان بالتعاون مع الحكام الإداريين وجمعيات خيرية.

وأشار الى انه بالإضافة الى تأمين مراكز الايواء من خلال الجمعيات الخيرية ودور الايواء التابعة للوزارة والخيم تم تأمين الاسر بالمواد الاغاثية واشتملت على طرود ومواد غذائية وصوبات للتدفئة وخيم للأيواء وفرشات وحرامات تساعدهم على تحمل الظروف السائدة.

وتابع خريس ” كما تم أجلاء عدد من الأسر الاردنية و سورية في مناطق السيول إلى مراكز ايوائية بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية .

وكانت الوزارة شكلت عددا من فرق الطوارئ بواقع ٤١ فرقة منتشرة وموزعة على جميع مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية ولجنة اخرى مركزية في مبنى الوزارة سعيا منها لاداء واجبها الاجتماعي على أكمل وجه.