التنمية: تقديم خدمات التدريب والتعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة عن بعد

عمان- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارية تقديم خدمات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من هذه الخدمات عبر المراكز النهارية الموزعة في جميع مناطق المملكة والتابعة للوزارة والبالغ عددها 23 مركزا.

وقال مدير مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة خليفة الشريدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، ان المديرية صممت برامج تدريبية للتعليم عن بعد، والتنسيق الكامل والتعاون مع أسر طلبة مراكز المنارات النهارية.

وأضاف ان المراكز تقدم مجموعة مختلفة من الحصص النموذجية، وأوراق العمل الخاصة والتي تهدف لتدريب الطلاب عن بعد، وتم تعميمها على مختلف مجموعات “الواتس اب” المخصصة لغايات التدريب الفردي، بالإضافة إلى استمرارية عمل وحدات التدخل المبكر مع الأسر المستفيدة من البرنامج.

وكشف الشريدة عن تنفيذ مجموعة من التمارين والتدريبات الخاصة بالعلاج الطبيعي والوظيفي، وتدريبات النطق للمستفيدين من هذه الخدمات والملتحقين في المراكز، بالاضافة لوجود آلية عمل واضحة من خلال تنفيذ الحصص بشكل مباشر عبر تطبيق “الواتس اب” والتواصل مع الأسرة لتقديم التغذية الراجعة للطالب.

وبين ان أسر الاشخاص ذوي الإعاقة قدمت نموذجا متميزا في التفاعل مع كادر التدريب والتأهيل، وتم تطبيق الأهداف التدريبية الفردية من قبلهم بطريقة متميزة وفعالة، وتم انجاز مجموعة كبيرة من الأهداف.

وأشار ان هذه البرامج تأتي ضمن رؤى وزارة التنمية الاجتماعية في استمرارية تقديم خدمات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويستفيد من خدمة التعليم عن بعد 767 طالبا من طلبة مراكز المنارات والمراكز النهارية، و87 أسرة من برامج التدخل المبكر.

وطبقت وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من الخطط والاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاء فيروس كورونا، بالإضافة لاعداد مجموعة من البرامج التعليمية والصحية لتعويض المنتفعين من مراكز المنارات والمراكز النهارية في ظل الحظر الذي تعيشه جميع محافظات المملكة.-(بترا- حاتم الظاظا)