“التنمية” تمول مشاريع انتاجية وصناديق ائتمان بـ132 ألف دينار أردني

عمان- وقعت وزارة التنمية الإجتماعية اليوم اتفاقيات تمويل مشاريع إنتاجية وصناديق ائتمان ومشاريع اسر منتجة بقيمة 132 ألف دينار اردني .

وقالت وزيرة التنمية الإجتماعية بسمة إسحاقات أننا نسعى لتطوير المجتمعات المحلية وتحفيزها ذاتيا لاستغلال الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتوجيهها لإحداث التغيرات المرغوبة بهدف تجذير ثقافة اعتماد مناهج تنمية القدرات والتمكين لمواجهة الصعوبات.

وأكدت إسحاقات أن الوزارة تدعم الجمعيات والمشاريع التى توفر فرص عمل للأردنيين وتطرح مبادرات ومشاريع ريادية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة والنهوض بالمجتمع.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس إن الوزارة ومنذ بداية برنامجي الأسر المنتجة والمشاريع الانتاجية وصناديق الائتمان منذ العام 2008 ، مولت (5117) مشروعًا انتاجيًا بكلفة اجمالية بلغت (10) ملايين دينار و (893) مشروعا انتاجيا للجمعيات الخيرية وصناديق ائتمان بقيمة بلغت 10 ملايين دينار أيضا.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم منحا للجمعيات الخيرية بهدف انشاء صندوق ائتمان لمنح قروض للأسر التي ترغب في اقامة مشاريع انتاجية دون فوائد وبأقساط ميسرة لتمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على الذات .

وتسعى الوزارة وفقا لخريس إلى زيادة العمل بهذه البرامج من خلال توثيق العمل المشترك بين القطاعين العام والتطوعي، الاول ممثل بوزارة التنمية الاجتماعية والقطاع، والتطوعي ممثل بالجمعيات الخيرية.

وفيما يتعلق بمشاريع الجمعيات الخيرية، قالت الوزارة ان المنح تقدم للجمعيات الخيرية بهدف إقامة مشاريع إنتاجية لتحقيق فرص عمل للمواطنين في منطقة خدمات الجمعية وإيجاد مردود مالي لها لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها.