التنمية توزع 30 ألف قسيمة غذائية بقيمة 100 دينار على الفقراء

عمان – أنهت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاحد ،21 شباط توزيع 30 الف قسيمة شراء غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع مناطق المملكة بقيمة 100 دينار لكل قسيمة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني التاسع والخمسين.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية ان توزيع القسائم جاء في اطار المبادرات الملكية السامية للتخفيف من الظروف الصعبة التي تعاني منها الأسر المستفيدة في المدن والأرياف والبادية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على المملكة والعالم ، حيث يتصدر المواطن صلب اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني وتحسين مستوى معيشته، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية له.

واشارت الوزارة في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم إن قسائم الشراء الممغنطة المدفوعة مسبقا تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من اسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بجميع مناطق المملكة تسهيلا على الأسر المستفيدة.

وأضاف البيان أن القسائم وزعت على المستفيدين من خلال 108 مراكز تسليم منتشرة في جميع انحاء المملكة ، حيث روعي في عمليات التوزيع اجراءات الصحة العامة والتباعد الجسدي ووفق مراحل حرصا على سلامة المستفيدين ومنعا لانتشار فايروس كورونا بين المواطنين.

وبينت الوزارة أن اختيار الأسر المستفيدة جرى من خلال خطة عمل واضحة ، تضمنت قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن هذه الأسر وفق نظام تنسيب إلكتروني ودراسات ميدانية لواقع الأسر العفيفة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية وتوزيعها بالتعاون مع الحكام الإداريين في المحافظات المختلفة من أجل شمول اكبر شريحة من الأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة.