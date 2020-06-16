“التنمية”: جمع التبرعات للجمعيات الخيرية من داخل المحافظة فقط

عمان – قررت وزارة التنمية الاجتماعية ارجاء جمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة الى شعار آخر، والابقاء على جمعها داخل حدود المحافظة فقط.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة اشرف خريس في تصريح لوكالة الانباء الأردنية “بترا” اليوم الثلاثاء: ان الوزارة عممت على مديرياتها الميدانية بعدم إعطاء أي كتب او موافقات للجمعيات الخيرية لجمع التبرعات من خارج المحافظة التي تنشط فيها الجمعية، واقتصارها داخل المحافظة.

وبين خريس ، ان جميع الطلبات المقدمة سابقا بحكم الملغاة.

واوضح انه في حال رغبة الجمعية تنفيذ حملة جمع تبرعات جديدة فان عليها التقدم بطلب جديد لدى مديرية التنمية المعنية، على ان يقتصر جمع التبرعات ضمن المحافظ النقدية.–(بترا)