بقيمة 10 مليون دينار.. “التنمية” تمنح قسائم غذائية لـ285 ألف أسرة

عمان- الغد- قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ان الوزارة ستعمل على توزيع قسائم غذائية لنحو ٢٨٥ الف أسرة بقيمة اجمالية ١٠ مليون دينار قبل شهر رمضان المبارك.

وقال المفلح في تصريح ل”الغد” ان القسائم سيستفيد منها الفئات الاكثر ضعفا من المواطنين الأردنيين اضافة حملة بطاقة ابناء الاردنيات وابناء غزة واللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

وبين ان المنتفعين من البرنامج والذي تم اطلاقه ضمن الحزمة الحكومية للتخفيف عن المواطنين سيتيح للمنتفعين شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وذلك بقسيمة قيمتها ٣٥ دينار للعائلة الواحدة.

ولفت المفلح إلى وجود بيانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية تتعلق بالأسر الأكثر حاجة اذ سيتم انتقاء هذه الاسر من القائمة،مشيرا الى استثناء الحاصلين على المعونات الشهرية وبرنامج تكافل والدعم التكميلي من القسائم المخصصة في شهر رمضان.