التنمية: طفل يتبرع بمدخراته لـ “حساب الخير”

عمان – الغد- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن طفلاً تبرع بما جمعه في حصالته لـ”حساب الخير” لفائدة عمال المياومة الذين يعدون الفئة الأكثر تضررًا من تعطل أعمالهم خلال أزمة كورونا.

والطفل الذي أحجمت الوزارة عن ذكر اسمه تبرع لحساب الخير، حسبما قال المدير المالي فيها علي عبد الحافظ، مشيراً إلى أن تبرع بدافع التكافل الاجتماعي الذي قدمه على أحلامه.

وأكد عبد الحافظ: “تلقينا الاتصال من الطفل لإعلامنا بالتبرع بما أدخره بحصالته ووصولنا إليه كان من أجمل اللحظات التي عايشناها خلال هذه الأزمة، مما أفضى إلى شعور عميق بأن الوطن لا يزال وسيبقى بخير”.

وقالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات أمس، خلال لقاء صحفي، ان التبرعات لصالح حساب الخير بلغت مليون و 400 ألف دينار، موضحة أن عمال المياومة يمكنهم التقدم بطلب الدعم عبر موقع دعم الخبز ولمدة 10 أيام.

وبينت أن الدعم المقدم للأسر سيكون نقدياً وطارئ ولمدة محددة وسيصرف لشهر نيسان الحالي ومن الممكن أن يصرف لفترة ثانية في حال استمرار القطاعات المتضررة من الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة.

واشارت إلى أن الصرف سيبدأ اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 23 من الشهر الحالي، على أن يطلب من العامل فتح محفظة الكترونية.

الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، قال إن الوزارة تدعو المواطنين والشركات والمؤسسات الى الاستمرار بدعم حساب الخير/أمانات وزارة التنمية الاجتماعية (1/3100/220) لدى البنك المركزي، ورقمه الدولي “IBAN JO 77 CB JO 00 10 00 00 00 00 01 31 00 02 20”.

وكانت الحكومة قد اعلنت في وقتٍ سابق وبالتعاون مع فريق الحماية الاجتماعية الذي شكله رئيس الوزراء، عن اطلاق “حساب الخير” لتلقي التبرعات النقدية الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية من خلال الحوالات البنكية من داخل المملكة وخارجها، أو من خلال إي فواتيركم، أو أي من القنوات الإلكترونية الأخرى المتاحة، أو الاتصال بوزارة التنمية الاجتماعية.