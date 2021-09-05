“التنمية”: فتيات شارع مكة بأمان وسنلاحق الأب قضائيا

عمّان – الغد – أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، تفاصيل وجود ثلاث فتيات صغيرات يجلسن على أحد الارصفة في ساعات متاخرة بشارع مكة بالعاصمة عمان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه ولدى معرفة الحالة، تحركت كوادر وزارة التنمية الاجتماعية ليلا وعلى الفور تمكنت من الوصول الى أماكن تواجد الفتيات الثلاث واستضافتهن في احدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

كما تم عرض الفتيات على قاضي الأحداث والذي تبين بعد التحقيقات الأولية أنه قد يكن من ضحايا الاتجار بالبشر .

وبحسب البيان فإن أب الفتيات يعمل على تسخيرهن للعمل في جرم التسول بمناطق مختلفة في عمان.

على الرغم من أنهم يسكنون في احدى المحافظات القريبة للعاصمة ويتم إحضارهن منذ ساعات المساء للعمل بالتسول حتى ساعات الفجر.

وقالت الوزارة إن قاضي الأحداث المختص قرر ايداع الفتيات الثلاث في احدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمختصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر لمدة ستة أشهر حيث سيتم تقديم كافة الخدمات التعليمة والنفسية لهن.

بالإضافة إلى تقديم كافة البرامج الموجهة وبرامج إعادة تأهيلهن من أجل دمجهن في المجتمع.

وأوضح البيان أنه سيصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأب بسبب تسخيره للفتيات وتوديعه للقضاء المختص بشبهة الاتجار بالبشر وبالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام لادارة الحالة في مرحلة التحقيق في جرم التسول المنظم استجابة فورية للتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر* .