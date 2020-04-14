التنمية: مليون و417 ألف دينار تبرعات لصالح حساب الخير

عمان- بلغ حجم التبرعات لصالح “حساب الخير” التابع لوزارة التنمية الاجتماعية 1417000 دينار حتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس.

وقال خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) إن كامل المبالغ التي ترد إلى حساب الخير ستوجه لدعم فئة العاملين في القطاع الرسمي غير المنتظم وعمال المياومة.

وأكد انه تم اعتماد بيانات السجل الوطني الموحد الموجود في صندوق المعونة الوطنية، لغايات تحديد الأسر المستهدفة بالمساعدات.

ودعا المواطنين والشركات والمؤسسات إلى الاستمرار بدعم حساب الخير/أمانات وزارة التنمية الاجتماعية (1/3100/220) لدى البنك المركزي، ورقمه الدولي “IBAN JO 77 CB JO 00 10 00 00 00 00 01 31 00 02 20”.

وكانت الحكومة أعلنت في وقتٍ سابق وبالتعاون مع فريق الحماية الاجتماعية، الذي شكله رئيس الوزراء، عن اطلاق “حساب الخير” لتلقي التبرعات النقدية الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية من خلال الحوالات البنكية من داخل المملكة وخارجها، أو من خلال إي فواتيركم، أو أي من القنوات الإلكترونية الأخرى المتاحة.-(بترا- حاتم الظاظا)