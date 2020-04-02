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“التنمية” وإذاعة “حياة اف ام” تطلقان حملة لدعم المتضررين من أزمة كورونا

منذ 35 دقيقة

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عمان- تطلق وزارة التنمية الاجتماعية وإذاعة حياة اف ام الاثنين المقبل حملة #نشامى_الخير لمساعدة ودعم اصحاب المهن الحرة وعمال المياومة والفئات الأكثر تضرراً والذين يعتمد قوت يومهم على دخلهم اليومي

ومن المقرر انطلاق الحملة في بث يوم مفتوح عبر أثير حياة اف ام الساعة التاسعة صباحا يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 وحتى ما بعد منتصف الليل.

وقال المهندس موسى الساكت رئيس هيئة المديرين في اذاعة حياة اف ام أن الحملة تأتي في صلب اهداف الاذاعة، ومسؤوليتها الاجتماعية.

وأضاف، كان علينا ان نتحرك لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا، من عمال المياومة، لافتا الى وجود فئات متعددة ممن تضرروا في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف ان اكثر من 60% من الاردنيين يعتمدون على العماله و الاعمال الحرة و اكثر من 30% يعيشون تحت خط الفقر.

وأشار إلى أن النشامى والنشميات في اردن الخير لن يبخلو على اخوانهم وأخواتهم المتضررين، و سيتقاسمون معهم رغيف الخبز، كعنوان للتكاتف والتعاضد الذي عرف عنه المجتمع الاردني.

ونوه الى ان ما تقوم به حياة اف ام هو تأسيا بما حثنا عليه رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام والذي قال [مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى].

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