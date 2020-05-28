التنمية والتشغيل تعود للعمل الأحد المقبل

عمان -الغد – قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة إن الصندوق يبدأ بالعمل واستقبال المراجعين وبشكل تدريجي اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 31/5/2020 ضمن عدة ضوابط.

وأكد السفاسفة إن صندوق التنمية والتشغيل سيعود العمل في جميع فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة

اعتبار من يوم الاحد المقبل ضمن ضوابط تمنع من التجمع و التجمهر داخل الصندوق بحيث لن يتم استقبال أكثر من عشرة أشخاص في كل فرع من فروع الصندوق ، ويجب على المراجعين أخذ مواعيد جديدة عبر الاتصال على هاتف رقم 0782418090 مع ضرورة ذكر الاسم و المحافظة وذلك لترتيب المواعيد و الرد عليها من خلال رسالة نصية mms او من او عبر رسائل الواتس آب.

وأضاف ايضا يمكن المراجعين إرسال معاملاتهم من خلال البريد الإلكتروني التالي appointments@def.gov.jo وإنجازها من قبل الموظفين داخل الصندوق مما يسهل على المراجعين ويقلل من وقت انتظارها، مؤكدا إنه لن يتم استقبال أي معاملة أو طلب او مراجع لم يحصل على موعد مسبق من الصندوق.

ودعا الدكتور السفاسفة المراجعين الى ارتداء الكمامات والقفازات قبل الحضور إلى الصندوق، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول الصندوق بدونهما إنفاذا لأمر الدفاع رقم 11.