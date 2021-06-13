“التنمية والتشغيل” يدعو أبناء جرش للاستفادة من برامجه

جرش – دعا مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، أبناء محافظة جرش إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق لإنشاء مشاريع صغيرة لتمكين أصحاب المشاريع الريادية ومشاريع التصنيع الغذائي والبرامج الموجهة للجمعيات التعاونية والخيرية وتطوير المشاريع القائمة.

واستعرض الوريكات خلال زيارته اليوم الأحد إلى جرش ولقائه المحافظ الدكتور فراس أبو قاعود، رؤية ورسالة الصندوق والبرامج التي يمولها والتسهيلات التي يقدمها، مشيراً إلى أن الصندوق منذ عام 1991 قدم تمويل لمحافظة جرش بقيمة 5ر11 مليون دينار بعدد مشاريع 2563 ولدت حوالي 5 آلاف فرصة عمل دائمة وموسمية. بدوره، ثمن أبو قاعود في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة، جهود صندوق التنمية والتشغيل في تواصله الميداني وتلمس احتياجات أبناء المنطقة وتشجيعهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل من شأنها تحسين وتنويع مصادر دخولهم ورفع مستوياتهم المعيشية.

وحول تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحي في المحافظة، أكد الوريكات أن الصندوق يدرس حالياً تخصيص مبالغ مالية لتمويل المشاريع السياحية التي تأثرت بالجائحة، مشدداً على أهمية دعم المشاريع السياحية، خاصة تلك التي تأثرت سلباً بالجائحة.

والتقى الوريكات خلال زيارته لجرش الكادر الاداري والفني لفرع الصندوق في المحافظة واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.