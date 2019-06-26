التنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ينظمان برنامج إعداد المدربين

عمان- الغد– اختمت اليوم الأربعاء أعمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية حول دمج النوع الاجتماعي في الأداء المؤسسي للوزارة و تطويره، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تشكيل فريق من المدربين القادرين على التدريب و نقل المعرفة في مجال النوع الاجتماعي.

كما ان هذا البرنامج الذي يقوده فريق عمل متخصص من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة و وزارة التنمية الاجتماعية ضمن إطار تشاركي تم تصميمه على ثلاثة مراحل رئيسة تتضمن التدريب النظري و التدريب العملي في موقع العمل و مشاركة المعرفة بواقع 100 ساعة تدريبية.

يذكر أن هذا البرنامج هو الاول من نوعه حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية تهدف الى رفع القدرات المؤسسية لموظفيها وادامة نقل المعرفة في مجال النوع الاجتماعي والتطوير المؤسسي.