التنمية: 1200 أسرة مستفيدة من حملة “رمضان الخير”

عمان- شملت الحملة الرابعة التي اطلقتها منظمة كير الاردن، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بعنوان “رمضان الخير”، 1200 أسرة.

وقالت وزيرة التنمية بسمة اسحاقات التي رعت حفل الاطلاق: إن المنظمة لديها باع كبير في مجال العمل الانساني والخبرة الكافية التي نستفيد منها، معربة عن أملها بأن تستمر مثل هذه البرامج للوصول مع الوزارة الى الاهداف المرسومة والمرجو تحقيقها.

وقالت المديرة الاقليمية لمنظمة كير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نيرفانا شوقي: إن المنظمة ستستمر مع الحكومة في التعاون مع مختلف القطاعات المقصودة للوصول الى الشرائح المستهدفة، ليس من خلال تقديم الدعم فقط، بل وضع الخطط الاستراتيجية واستنهاض الهمة لدى الدول المانحة لزيادة مساعداتها للدول المستضيفة للاجئين. واشارت إلى ان عمل المنظمة على مدى اكثر من 70 عاما اكسبها الثقة لدى المجتمعات المحلية التي تعمل على تحسين اوضاعها.

يشار الى ان الحملة تستهدف الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، وعددها 1200 اسرة (أردنية وسورية وعراقية) من خلال كوبونات نقدية بقيمة 130 دينارا تصرف من خلال احد البنوك المحلية.

ويصل عدد الأسر السورية المستفيدة من الحملة 400 أسرة و200 أسرة عراقية من اصل 1200 أسرة مستفيدة من الحملة.-(بترا)