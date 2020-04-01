“التنمية”: 471 ألف دينار حجم التبرعات لصالح “حساب الخير”

عمان- بلغ حجم التبرعات لصالح حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية 471804 دنانير حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور.

وقال الضمور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحكومة أعلنت بالتعاون مع فريق الحماية الاجتماعية الذي شكله رئيس الوزراء، عن اطلاق “حساب الخير” لتلقي التبرعات النقدية الموجهة لقطاع الحماية الاجتماعية من خلال الحوالات البنكية من داخل المملكة وخارجها، أو من خلال إي فواتيركم، أو أي من القنوات الإلكترونية الأخرى المتاحة.

وأشار الى ان كامل المبالغ التي ترد الى الحساب ستوجه لدعم فئة العاملين في القطاع الرسمي غير المنتظم، مؤكدا انه تم اعتماد بيانات السجل الوطني الموحد الموجود في صندوق المعونة الوطنية، لغايات تحديد الأسر المستهدفة بالمساعدات.

وأوضح الضمور أن وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة فريق الحماية الاجتماعية، بسمة اسحاقات، كشفت في وقتٍ سابق عن آليات وسبل العمل لمساعدة الفئات المستهدفة، التي فقدت مصدر دخلها بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية للأسر الأكثر حاجة، وذلك في ضوء خطة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في وقتٍ سابق.

ودعا المواطنين والشركات والمؤسسات الى الاستمرار بدعم حساب الخير/أمانات وزارة التنمية الاجتماعية (1/3100/220) لدى البنك المركزي، ورقمه الدولي “IBAN JO 77 CB JO 00 10 00 00 00 00 01 31 00 02 20”.-(بترا)