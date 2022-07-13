التنورة الماكسي تزين أزياء صيف 2022

أفادت مجلة Elle بأن التنورة الماكسي تتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة الهيبيز الجذابة.

وأوضحت المجلة أن طولها يصل إلى الأرض، وتطل هذا الموسم بتصاميم متنوعة لترضي كل الأذواق، بموديلات أحادية اللون، وأخرى بنقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة أو بالتدرج اللوني اللافت للأنظار أو مظهر الباتيك الجريء أو طيات البليسيه الأنيقة.

الجمبسوت.. نجمة موضة صيف 2022

ولمظهر أكثر رشاقة وأنوثة تأتي هذا الموسم بقصة على شكل حرف A. وتمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها، مع توب قصير، أو تي شيرت أبيض بسيط، أو مع قميص مربوط على شكل عقدة.

وتكتمل أناقة الإطلالة بحذاء رياضي بكعب مخروط، أو صندل الغلادياتور ذي الأربطة أو بوت الكاوي بوي. (24 لايف ستايل)