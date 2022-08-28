التهديد الفلسطيني بفك العلاقة مع الاحتلال.. خطة أم مأزق؟

نادية سعد الدين

عمان – لمْ يبدر أي رد فعل إقليمي أو دولي حيال التلويح الفلسطيني الأخير بالذهاب نحو قرار فك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل سحب الاعتراف من كيانه المُحتل وإلغاء الاتفاقيات المُوقعة معه، وذلك بعدما توالى التهديد به بكثرة مؤخراً من دون ردفه بخطة واضحة المعالم وحاضرة للنفاذ، تعبيراً عن المأزق الفلسطيني الراهن.

ويبدو أن “العالم” لا يرى في التهديد الذي أطلقه الرئيس محمود عباس، مؤخراً، “تهديداً” أمام متوالية تكراره، عند حديثه عن تبعات تقويض الاحتلال “لحل الدولتين” وتدمير فرص إحياء عملية السلام صوب قطع العلاقات وانهيار الاتفاقيات القائمة، وذلك جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ولطالما اتخذت السلطة الفلسطينية قرارات مشابهة بوقف التنسيق الأمني واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ولكنها لم تنفذ أيا منها، مما أشاع تصورا دوليا بأن التهديد لن يتجاوز عند السلطة مربع التلويح به فقط، في وقت اتسع فيه نطاق التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لها مع سلطات الاحتلال.

وربما يتناقض “التهديد” مع قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذه، لأنه يحمل في طياته “حل السلطة”، أي العودة إلى مربع ما قبل اتفاق “أوسلو”، وتحميل الاحتلال مسؤولياته مباشرة وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، ولكنه يبقى خيارا بعيد الطرح حاليا، بسبب الضغط الخدماتي والوظيفي على الأقل، وللرفض الغربي الإسرائيلي له، في ظل التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قبول الأخير العودة للاحتلال المباشر.

ولأن كل ما توالى صدوره من ناحية السلطة الفلسطينية يحظى بإجماع وطني فلسطيني، تجسد من خلال قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ولكنه لم يجد التنفيذ الفعلي له حتى الآن، بما يجعله “مخرجاً” مناسباً للأزمة الراهنة أكثر منه تكتيكاً سياسياً لاستراتيجية واضحة، إزاء انسداد الأفق السياسي وتعثر خطوات المصالحة وغلو الحكومة الإسرائيلية، من دون وضع خطة جامعة أو حتى استثمار ما تحقق من فشل عدوان الاحتلال الأخير ضد قطاع غزة.

ويُلاحظ أن ثمة مساحة للمرونة تقدمها السلطة الفلسطينية مع كل تهديد تطلقه تجاه العلاقة مع الاحتلال؛ أسوة بحديثها الأخير عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة لتسريع حماية حل الدولتين، تمهيدا للذهاب إلى أفق سياسي، لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس، وتقديم حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك قبل انهيار الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن هنا يأتي التلويح المُتكرر من جانب السلطة الفلسطينية بفك العلاقة مع الاحتلال كخيار سيئ يقصد به التخويف من مغبة الانجرار نحوه نتيجة سياسة الاحتلال، وليس حلاً جاداً مطروحاً للبحث، ومن شأن ذلك الاستخدام بتلك الطريقة أن يلحق أضراراً جسيمة تجبُ مطلب اللجوء إليه.

إذ يبدو أن حكومة الاحتلال غير مكترثة “بمساحة المرونة” التي تقدمها السلطة الفلسطينية لتحريك جهود إحياء عملية السلام، لاسيما وأنها على أعتاب إجراء انتخابات عامة إسرائيلية جديدة قريباً، في ظل مؤشرات الإتيان بحكومة أكثر غلواً وتطرفاً وسط اتجاه الكيان الإسرائيلي أكثر نحو التشدد.

وإذا كان الأفق القريب لايحمل جديداً بشأن جهود تحقيق “حل الدولتين”، فإن إطلاق “التهديدات” لن تفيد كثيراً في ظل سياسة التهويد والاستيطان الإسرائيلية المستمرة التي سلبت أسس دعائم الدولة الفلسطينية المستقبلية وشروطها، بعدما قضمت زهاء 80 % من مساحة الضفة الغربية، مبقية أقل من

20 % فقط للفلسطينيين، تعادل 12 % من فلسطين التاريخية.

فيما تمتد “البقعة” الخارجة عن يد الاحتلال ضمن ثمانية “كانتونات” غير متصلة جغرافياً، لتشكل، مع مساحة قطاع غزة، قوام الكيان الفلسطيني المستقبلي، وفق الرؤية الإسرائيلية، الذي لا يخرج بالنسبة إليها عن إطار حكم ذاتي معني بالشؤون المدنية للسكان فقط.

وربما يسمى “دولة حكم ذاتي” بدلاً من “سلطة حكم ذاتي” منزوعة السيادة والسلاح، بحيث يكون أقصى مدى سلطتها اعتماد اسم “دولة فلسطين” وشعارها على الأوراق والمعاملات الرسمية، أي دولة على الورق فقط، شريطة عدم الشطط في هذه المسألة أيضاً، حيث اضطرت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إلى استثناء جواز السفر الفلسطيني، بنموذجه الجديد، من مرسوم رئاسي صدر بهذا الخصوص، بسبب سيطرة الاحتلال على المعابر والحدود وحركة التنقل، وبالتالي عدم الاعتراف به.

“التهديد” الفلسطيني يصيب إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال؛ غير أن المعطيات الراهنة قد لا تؤشر على سياسة الإنفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي؛ إذ وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تضخ سنوياً ما يزيد على 7 مليارات دولار في الاقتصاد الفلسطيني، وبذلك تستفيد من وجود سوق إضافي خارج كيانها المحتل يمكنها من استخدام أدوات السياسة النقدية بمرونة عالية.

وتحاول الحكومة الفلسطينية إيجاد بدائل للمنتجات الإسرائيلية لتعزيز المنتجات الوطنية، في سياق الرؤية الاستراتيجية، بحسبها، للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، طبقا لما أعلنه الرئيس محمود عباس مؤخراً وحدده للحكومة في كتاب التكليف.

وسبق وأن أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها بصدد إلغاء التعامل بعملة الشيكل الإسرائيلي والاتجاه نحو إصدار عملة رقمية مشفرة، لتجاوز العراقيل الإسرائيلية، ولكي لا تخضع للابتزاز والمماطلة، وهو ما كان المجلسان الوطني والمركزي الفلسطينيان قد أكدا عليه في اجتماعاتهما المتوالية منذ العام 2015، دونما نفاذ.

ومع ذلك؛ فثمة شكوك في نجاح السلطة الفلسطينية بإلغاء التعامل “بالشيكل” الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية، في ظل تحكم الاحتلال بزهاء 85 % من حجم الصادرات والواردات الفلسطينية، بحيث لا يتعدى التلويح به مجرد رسالة سياسية من السلطة للاحتلال بامتلاكها أوراق ضغط قوية.

وإلى جانب سيطرة الاحتلال على مسألة قيامه بجباية أموال “المقاصة” وتحويلها شهرياً للسلطة الفلسطينية، عدا ضعف سوق الأوراق المالية الفلسطيني، بحسب الرأي الاقتصادي، فإن اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي العام 1994 يُقيد الطرف الفلسطيني من إصدار أي عملات ورقية، وإلزامه بتداول “الشيكل” الإسرائيلي كعملة رسمية.