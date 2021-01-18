“التواري خلف ستار الحياد”.. حماية للنفس وتجنب للأزمات!

ربى الرياحي

عمان- في محاولة لحماية النفس والهروب من مشكلات قد تعكر صفو الحياة وتقلبها رأسا على عقب، يلجأ البعض للتواري خلف ستار الحياد، ملتزمين بذلك الصمت حتى وإن كان الخطأ بالنسبة لهم جليا لا يمكن التغاضي عنه أو إنكاره.

الاعتقاد بأن الوقوف في المنطقة الرمادية والامتناع عن التعبير الصريح عن الرأي وإثبات موقف في قضية ما رغم وضوح الحقيقة، هو المنفذ لتجنب الصدام والهجوم اللاذع المؤذي الذي يحاول كثيرون استخدامه كسلاح ضد من يخالفهم الرأي أو لديه رؤية خاصة وقناعات تعارض ما يقولونه أو يفعلونه.

هذا كله حتما يخرج الحياد عن مساره ويضعه في دائرة ضيقة، ويصبح بالتالي أمرا مؤذيا لكون الصمت في هذه الحالة بات معوقا للتغيير يدخل في نطاق السلبية ويجعل من الصعب قول الحقيقة كما هي. والحياد بأشكاله لم يعد مقتصرا على الحياة الواقعية فهو كسياسة سلمية أصبح ملاذا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي يحتمون به.

الأربعيني ماهر سعد يضايقه جدا تصفيق البعض للخطأ وتأييده، يقول إن هناك العديد من الأشخاص، وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، يفضلون أن يكونوا رماديين بأفكارهم وآرائهم وردود أفعالهم، يخشون المجاهرة بقناعاتهم حتى لا يصبحوا عرضة للشتائم والإهانة والهجوم الذي غالبا ما يكون عنيفا وجارحا يسيء لكل من يرفض أن يتغاضى عن الخطأ ويريد تصحيحه.

ويبين أن اللجوء للحياد قد يكون الحل الأسلم بالنسبة للبعض، إلا أنه في المقابل يجعلهم ضعفاء لا يقوون على مواجهة أحد كما يصبحون أتباعا للآخر وليس لهم آراء خاصة بهم. مؤكدا أن من حق الجميع أن يدينوا الخطأ ويعارضوه وينصفوا الحقيقة أيا كانت لكن بعيدا عن الإساءة والتجريح.

وتتفق معه ريم أكرم التي قطعت علاقتها بإحدى صديقاتها. فتقول “في المواقف الحاسمة التي تتطلب كلمة حق دون تزييف أو مراوغة يمكننا فعلا أن نعرف من الصادق معنا من الكاذب”. وتبين أنها تعرضت لمشكلة مع صديقة ثالثة لهما كانت تنتظر منها في تلك اللحظة أن تقول أي شيء يظهر رأيها الشخصي في كل ما حدث، لكنها آثرت الصمت المريب رغم أنها تعرف جيدا من المخطئ.

وعن نفسها، ترى أنها في علاقاتها تسعى لأن تكون واضحة صاحبة موقف تثبت رأيها الخاص في كل ما يحدث حولها. هي ولأنها بطبيعتها تبحث دائما عن الإنصاف وقول الحق تأبى الوقوف في المنتصف والإبقاء على اللون الرمادي رغم وضوح الخطأ والصواب.

ريم تجد أن الحياد والتجاهل المقيت للحقيقة قرار في غاية الخطورة ومؤذ، يجعل العلاقات متأرجحة ليس هناك إجابات قطعية وواضحة تزيل الغطاء عن المواقف وتمنحها حكما عادلا يخضع إما للون الأبيض أو حتى للأسود.

ويرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الحياد بشكل عام أمر إيجابي ما لم يخرج عن المألوف، ويتسبب في ظلم الآخر وإيذائه. ويضيف “صحيح أن الحياد يجنبنا الكثير من المشكلات والخلافات والتعرض للهجوم اللاذع”، لكن في المقابل هناك مواقف في الحياة لا تحتمل السكوت والوقوف جانبا في صفوف المتفرجين هذه المواقف بالذات تحتاج إلى قول الحق والتعبير عن الرأي الشخصي بكل وضوح وشفافية لكونها تؤثر على علاقاتنا بالآخر كما تفقدنا ثقتنا بأنفسنا.

الخوف من قول الحقيقة يسهم في خلق شخصيات ضعيفة مهزوزة تنحاز لكل ما هو سلبي وتفضل الصمت حتى لا تخسر شيئا، وفق مطارنة، الذي يبين أن الانسحاب والهروب من المشكلات التي لا تعني الشخص ولا تؤثر على غيره هو قرار جيد وفيه من الشجاعة ما يكفي لتحقيق الراحة والهدوء والابتعاد قدر الإمكان عن النزاعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أما عندما يكون الانسحاب في لحظات دقيقة وحاسمة تتطلب قول الحق وإنصاف المظلوم هنا تحديدا يصبح القرار خاطئا ومؤذيا للآخرين والانسحاب بهذه الطريقة يعد قرارا “جبانا”.

ويقول الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان “إن العلاقات الاجتماعية تتطلب الصدق والأمانة والإخلاص والحرص على تقديم النصيحة ومساعدة الآخر عند الحاجة، وهي نوع من التكافل المعنوي، وقد يحدث خلاف بين بعض الأقارب أو الأصدقاء، ما يتطلب التدخل لإصلاح ذات البين وهي أيضاً جزء من متطلبات العلاقات والواجبات الإنسانية ويتطلب ذلك قدراً كبيراً من الخبرة والكياسة واستخدام وسائل مناسبة”.

ويلفت سرحان الى أنه في المجالس والنقاشات والحوارات يتطلب من الشخص إبداء رأيه في موضوع أو مواضيع شريطة الإلمام والمعرفة بموضوع الحوار، وهو ما يؤدي إلى الوصول إلى الرأي أو القرار المناسب الذي يحقق المصلحة العامة أو مصلحة الأسرة أو المؤسسة. الامتناع عن إبداء الرأي في المسائل التي يمتلك الشخص فيها رأياً يكون سبباً في عدم الوصول إلى الرأي المناسب وعدم إفساح المجال لتمحيص الآراء المختلفة وقد يؤدي إلى اتخاذ قرار خاطئ.

ووفق سرحان، فإن البعض يمتنع عن إبداء رأيه في كثير من الأمور ويفضل الصمت وعدم الكلام حتى وإن كان لديه رأي صائب أو كان صاحب خبرة وتخصص في الموضوع المتداول حرصاً منه على عدم إغضاب أحد، ويفضل الوقوف على الحياد وهو “حياد سلبي” وتعبير عن ضعف الشخصية وضعف الحجة، والإنسان يجب أن يكون إيجابياً في كل المواقف، والإيجابية تعني التفاعل والتأثير.

ويشير الى أن الحياد السلبي وغياب الموقف الواضح قد يؤدي إلى ضياع الحقيقة ووقوع الظلم، وهو من أخطر الأمور خصوصاً في المواقف التي تحتاج إلى تبيان ورأي وتحقيق مصلحة. وبيان الرأي يتطلب الأسلوب المناسب والحكمة في العرض واختيار الوقت المناسب، فأسلوب الكلام يجب أن يكون مهذباً بعيداً عن الإساءة أو الاستخفاف برأي الآخرين وبعيداً عن التجريح.

الى ذلك، أن يكون تقديم الرأي في التوقيت المناسب، كذلك العدل والإنصاف يتطلب قول الحقيقة حتى لو خالفت رأي أقرب الأشخاص حتى لا تغيب الحقيقة وتضيع الحقوق، بحسب سرحان.

وفي بعض الأحيان، عندما يكون النقاش محتدماً فإنه من الأفضل التريث حتى تهدأ الأمور ويكون مفهوماً ولا يفهم أنه تحيز لطرف ضد الآخر مع ضرورة شرح وبيان مبررات هذا الرأي. وقد توجد مشكلة بين طرفين بحاجة إلى بذل بعض الوقت لتبريدها وتهدئة النفوس وتخفيف الحدة، لكي يتمكن الشخص من التدخل وبيان رأيه بهدوء، فاختيار التوقيت المناسب لا يعني الحياد بل فيه حكمة وحرص على كسب قلوب الجميع لأن الهدف هو حل الخلافات وتصويب الأوضاع وليس إظهار أحد الطرفين بأنه مخطئ لأن ذلك قد يزيد من التمسك بالرأي الخاطئ.

ويبين سرحان “جميل أن يعرف الشخص أنه صاحب رأي سديد وحكمة يلجأ إليه الآخرون لسماع رأيه واستشارته قبل أن يحتدم الخلاف وتحدث المشكلات، والجرأة في قول الحق وإبداء الرأي خلق رفيع يجب أن نتصف به ونعلمه للآخرين، فالسكوت عن قول الرأي الذي نعتقده ونؤمن به يشجع البعض على التمادي في الخطأ ويفقد الشخص ثقة الآخرين به”.