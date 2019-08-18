التواصل الإيجابي.. خطوة أولى نحو تنشئة سليمة للأبناء – فيديو

نادين النمري

عمان– “التواصل الآمن”، كان عنوان أولى حلقات برنامج “أسرة live” الذي يقدمه مستشار اليونيسف الدكتور يزن عبده وتبثه جريدة “الغد” على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بدعم من منظمة “اليونيسف”.

الدكتور يزن عبده شدد خلال الحلقة التي بثت السبت الماضي على أهمية التواصل الإيجابي داخل العائلة لتنشئة الأطفال بشكل سليم وإيجابي، مؤكدا أهمية أن يبدأ هذا التواصل بالدرجة الأولى بين الزوجين من خلال اعتماد لغة الحوار والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وبين عبده أنه كلما كان التواصل بين الزوجين إيجابيا وقائما على الاحترام المتبادل، شعر الطفل بأمان أكبر في محيطه وكان أكثر قدرة على استخدام أساليب إيجابية في التواصل كاستخدام بعبارات مثل “شكرا” و”لو سمحت”.

وشدد الخبير التربوي على أهمية الشعور بالأمان لدى الأطفال باعتباره حاجة أساسية الى جانب الحاجة للأكل والشرب، لافتا الى أنه كلما شعر الفرد بأمان أكبر خلال طفولته كان أكثر نجاحا في المستقبل، وعلى العكس فكلما زاد شعور الطفل بالخوف خلال طفولته أثر ذلك على شخصيته سلبا كالخجل الزائد أو السلوك العدواني أو ضعف تحصيله الدراسي.

وفيما يخص التواصل مع الأبناء، شدد عبده على أهمية إيجاد الوقت الكافي للتواصل بين الأهل والأطفال، الى جانب إيجاد المساحة للأطفال للتعبير عن رأيهم واحترامه.

وبين أنه في الفئة العمرية من يوم الى 7 أعوام، فإن أفضل وسيلة للتواصل تكون من خلال تخصيص وقت كاف للعب مع الأطفال، بحيث يكون اللعب هو الطريقة لإيصال الأفكار والقيم والسلوكيات المطلوبة، أما في الفئة العمرية من 8 الى 15 عاما فيكون التعلم هو الوسيلة الأنجع من خلال مشاركة الأبناء في التعلم وإجراء الأبحاث والتجارب، موضحا أن أسوأ وسيلة للتواصل مع الأبناء هي استخدام كل من العنف الجسدي واللفظي.

وحذر عبده من التصرف مع سلوكيات الأبناء والأهل بحالة غضب لما يترتب على ذلك من سلوكيات غير تربوية.

وفيما يخص أسلوب التربية والتواصل، أكد أهمية التخطيط والتوافق بين كلا الوالدين في أسلوب التعامل مع الأطفال، محذرا من خطورة اتباع الأب والأم أساليب تربوية مختلفة. وفي رده على أسئلة المتابعين، قال عبده إنه في حالات الطلاق بين الوالدين هناك ضرورة لاستمرار التواصل الإيجابي المتعلق بشؤون الأبناء، مبينا “أن الطلاق ينهي العلاقة كزوجين لكنه لا ينهيها كوالدين، ومسؤولية الأهل هنا الاستمرار في التواصل لما به مصلحة الأبناء وتنشئتهم”.

وستتناول حلقة الأسبوع المقبل من برنامج “أسرة live” موضوع العودة الى المدرسة؛ حيث ستبث الحلقة السبت المقبل عند تمام الساعة 11 قبل الظهر.

وبرنامج “أسرة لايف”، المتخصص بقضايا التنشئة وأساليب التربية الوالدية الإيجابية، يبث على صفحة “الغد”، وذلك ضمن شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ثم ينشر لاحقا في الصحيفة الورقية، مرفقا بـ”فيديو”، ويعرض كامل الحلقة وينشر على الموقع الإلكتروني لـ”الغد”.

ويأتي برنامج “أسرة live”، الذي يعده ويقدمه الخبير التربوي ومستشار اليونيسيف الدكتور يزن عبده، ثمرة تعاون بين “الغد” و”اليونيسف”، ويسعى الى رفع الوعي المجتمعي، وكذلك وعي أولياء الأمور بأساليب الوالدية الإيجابية والتنبيه من الآثار السلبية للعنف الواقع على الأطفال، وذلك دعما لتطبيق الخطة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال.

وتقدم “اليونيسف” الدعم الفني والإرشادي للبرنامج الذي يستمر لمدة عام.

ويسلط “أسرة live” الضوء على الأثر السلبي للعنف كوسيلة للتأديب، كما يقدم معلومات حول أساليب التربية الصحيحة وكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها أولياء الأمور في تنشئة أبنائهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى فترة المراهقة، فضلا عن أنه يوفر مساحة للأطفال وأهاليهم وطرح أسئلتهم عن التحديات التي يواجهونها.