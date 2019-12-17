التوافق على علاوات المهندسين في المسارين العادي والمهني بالقطاع العام

عمان-الغد– توافقت اللجنة التي شكلتها نقابة المهندسين لبحث علاوة مهندسي القطاع العام، على علاوات المهندسين في المسارين العادي والمهني.

واتفقت اللجنة على توحيد الجهود مع مجلس النقابة على نسب الزيادات التي ستقر مطلع العام المقبل من خلال المسار العادي، والمسار المهني الذي سيبدأ العمل به مطلع العام 2021.

ووفقا لبيان صادر عن النقابة في فقد توافقت اللجنة على رفع علاوة مهندس مساعد الدرجة السادسة إلى 180% اعتبارا من مطلع العام المقبل وإلى 195% على المسار المهني اعتباراً من عام 2021، علماً أن العلاوة الحالية تبلغ 120%.

كما اتفقت على رفع علاوة المهندسين من الدرجات الثالثة وحتى الخامسة على المسار العادي لتصل إلى 180% اعتبارا من مطلع العام المقبل، وإلى 210% على المسار المهني اعتباراً من العام 2021، علماً أنها تبلغ حاليا 125%.

واتفقت اللجنة عل رفع علاوة المهندس الرئيسي للدرجتين الأولى والثانية إلى 180% على المسار العادي اعتبارا من مطلع العام المقبل، وإلى 225% على المسار المهني اعتباراً من العام 2021، علماً بأنها تبلغ حاليا 130%.

كما اتفقت على رفع علاوة المهندس الرئيسي من الدرجة الخاصة إلى 180% على المسار العادي اعتباراً من العام المقبل، وإلى 240% على المسار المهني اعتباراً من العام 2021، علما انها تبلغ حاليا 130%.