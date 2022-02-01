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التوثيق الملكي: إطلاق الدورة السنوية الثانية للنشر

12:13 م2022-02-01

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أطلق مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اليوم الثلاثاء الدورة السنوية الثانية للنشر لعام 2022.
ودعا المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن تكون محاور النشر في تاريخ الهاشميين، وتاريخ الأردن، والسير والمذكرات، والنصوص المحققة، مؤكدا أن تكون المنشورات ضمن تعليمات ومواصفات النشر الموجودة على موقع المركز الإلكتروني، وتعبئة النموذج الخاص بذلك.
يشار إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفسارات وإرسال الأبحاث، هو: [email protected].
بترا

12:13 م2022-02-01
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