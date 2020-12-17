اتقان اللغة العربية كان شرطا لمنح الجنسية الأردنية – صور

عمان – الغد – يعرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم الجمعة الثامن عشر من شهر كانون الأول الحالي، وثائق تحتوي على شروط منح الجنسية الأردنية، مبيّناً أهمية اللغة العربية في تحديد أسس الهوية الأردنية، ودور الدولة الأردنية، حُكماً ومؤسسات بإعلاء شأن اللغة العربية، والمحافظة عليها، وصيانتها.

كما يكشف مركز التوثيق الملكي عن بعض الوثائق النادرة تعود لتاريخ مبكر منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن، تبيّن الحرص والحفاظ على اللغة العربية، من خلال مراعاة توافق المنشورات من المراسيم الأميرية للضباط والذوات الذين يقدرون خدمة الدولة ، اللغة العربية السليمة.

وفي كل عام تكشف ذاكرة الدولة الأردنية ووثائقها، أن العناية باللغة العربية والاهتمام بها كان في أعلى المستويات ومحصّن بالقانون ومراعياً في التشريعات والأوامر.