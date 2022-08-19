التوجيهي: النتائج ترفع “الحدود الدنيا” للقبول

تيسير النعيمات



عمان – ارتفع عدد الطلبة الحاصلين على معدلات 95 % فأعلى، بمقدار ألف طالب وطالبة، بينما ارتفع عدد الحاصلين على معدلات 90 % فأعلى، بمقدار ألفين مقارنة بالعام الماضي، ما قد يشكل مؤشرا يؤدي لارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات ذات الطلب العالي.

وردا على سؤال لـ”الغد” حول مقدار انعكاس ارتفاع المعدلات على الحدود الدنيا لمعدلات القبول، بين مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مدير تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، أن الوحدة بانتظار وضوح عاملين إضافيين، يلعبان دورا مهما في مؤشرات الحدود الدنيا، هما: الأعداد التي سيقرر مجلس التعليم العالي قبولها، عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وخيارات الطلبة في اختيار التخصصات في طلبات القبول الموحد.

وكان الحد الأدنى لمعدل القبول لتخصص الطب العام الدراسي الحالي بجامعة مؤتة قد بلغ 93.55 %.

الى ذلك، كشف الخطيب عن توجه لإضافة 4 تخصصات تقنية جديدة الى قائمة التخصصات المطروحة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل، في حال الموافقة عليها من مجلس التعليم العالي، ليصبح عدد التخصصات 534 تخصصا.

وتبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد صباح الثلاثاء المقبل باستقبال الطلبات الالكترونية، للحصول على مقاعد لدرجة البكالوريس في الجامعات الرسمية في البرنامج العادي، على أن تنتهي منتصف ليلة الثلاثاء في نهاية الشهر الحالي، وفق الخطيب.

وبلغ عدد الحاصلين على معدلات 99 % فأعلى 132 طالبا وطالبة، منهم 127 من الفرع العلمي، فيما بلغ مجموع الحاصلين على معدلات 98 % فأعلى 679، منهم 597 من الفرع العلمي، وعلى معدلات 97 % فأعلى 1483، منهم 1276 طالبا في الفرع العلمي، بينما حصل 2432 طالبا وطالبة على معدلات 96 % فأعلى، منهم 2000 طالب في الفرع العلمي.

ويحق لـ66493 طالبا وطالبة ممن اجتازوا امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام بمعدل 65 % فما فوق، التقدم بطلبات للوحدة، فضلا عن الطلبة المعيدين والحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية.

ويتنافس الطلبة للحصول على مقاعد في 530 تخصصا في الجامعات الرسمية العشر.

ويحق لـ76879 طالبا وطالبة الالتحاق بالجامعات الخاصة، وهم الحاصلون على معدلات 60 % فأعلى، بينما يبلغ عدد الناجحين الذين يحق لهم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي 81292.

وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدلات 95 % فأعلى في جميع الفروع 3557، بينهم 2824 من الفرع العلمي، وبلغ عدد الحاصلين على معدلات بين 90 % و94.99 % في الفرع العلمي 7633.

وأنهت وحدة تنسيق القبول الموحد، أول من أمس، تحديث البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني، بخاصة التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي المقبل عبر طلب القبول الموحد وعددها 530 تخصصاً في تسع جامعات حكومية، إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

ويتضمن موقع الوحدة، نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها، ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً، كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

ودعت الوحدة الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، سواء من داخل أو خارج الأردن وأولياء أمورهم، للدخول إلى هذا الموقع عبر الرابط www.admhec.gov.jo، وتصفحه للاستفادة من بياناته ومعلوماته، كالحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة، للاسترشاد بها فقط، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب عبر قنوات خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة لفيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة، والاطلاع على معلوماته.

وكان مجلس التعليم العالي، خفض الاثنين الماضي القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في هذا تقرير ديوان الخدمة حول هذه التخصصات وبنسبة 50 % في الجامعات الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022-2023، بما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.

كما وافق على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، المتضمن إيقاف القبول في 42 تخصصاً في الجامعات الرسمية للعام الجامعي المقبل، نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.

وضمت قائمة القبول الموحد للعام الدراسي الحالي 554 تخصصا، واستحدثت 10 تخصصات هذا العام ضمن قائمة القبول الموحد و3 قبول مباشر في الجامعة الألمانية الأردنية.

وحول آلية تقديم الطلبات، وهل يشترط الدفع قبل تقديم الطلب، أكد الخطيب أن الوحدة ستستمر في الآلية التي بدأت بتطبيقها العام الحالي، بحيث يكون الدفع بعد تقديم الطلب وتخزين الخيارات والحصول رقم الدفع الالكتروني، ثم الدفع عبر إحدى قنوات الدفع الالكتروني، الذي سيعلن بدلا من الطريقة القديمة التي كانت تشترط الدفع قبل تقديم الطلب.

كما بدأ المجلس بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) بالجامعات الرسمية، اعتباراً من العام الجامعي المقبل للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين، وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

ووجه المجلس الطلبة الناجحين بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات، والكليات الجامعية المتوسطة، بحيث سيعلن عن هذه التخصصات عبر رابط خاص، مدرج على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.