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التوجيهي في موعده وبنفس الآليات السابقة دون تغيير

منذ 3 ساعات
طلاب "توجيهي" يراجعون الأسئلة بُعيد خروجهم من قاعة الامتحان في دورة سابقة -(تصوير: ساهر قدارة)

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عمان -الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إن جلالة الملك عبد الله الثاني، ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد، لمناقشة سير العمل مستقبلاً في مختلف القطاعات في ظلّ الظروف التي خلّفتها جائحة كورونا.

وأضاف في إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الملك اطلع على خطّة الحكومة لاستكمال العام الدراسي الحالي، والإطار الزمني للاختبارات المدرسيّة والجامعيّة التي سيتمّ عقدها عن بُعد؛ مؤكّداً جلالته أهميّة سير العمليّة التعليميّة بشكل مدروس، بما يمكّن من إيصال الرسالة التعليميّة للطلبة بيسر وسهولة، بالإضافة إلى عقد امتحان الثانويّة العامّة (التوجيهي) في موعده المقرّر في الأوّل من تمّوز المقبل، وبنفس الآليّة السابقة دون تغيير.

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