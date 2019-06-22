“التوجيهي”.. مبادرات تسهم في دعم الطالب نفسيا.. وامتحان الإنجليزي يبدد مخاوف صعوبة الأسئلة

آلاء مظهر

عمان– شهدت بعض قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) مبادرات، كوضع ورود وحلوى (شوكولاته) على مقاعد الطلبة، أسهمت في دعم الطالب نفسيًا خلال تأديته الامتحان، فيما بدد امتحان اللغة الإنجليزية، أمس، مخاوف سابقة من صعوبة الأسئلة.

وأكد طلبة، في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن الأسئلة “جاءت منسجمة مع مستوى الامتحانات السابقة، حيث كان أغلبها سهلا ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة”.

واعتبروا أن “انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية يشكل بالنسبة لهم نهاية الامتحان العام، رغم أنها تنتهي فعليًا في الأول من تموز (يوليو) المقبل”، موضحين ان ما تبقى من امتحانات “تعد سهلة، كونها تعتمد على الحفظ، وليس الاستنتاج والتحليل”.

وقالوا “إن الأسئلة كانت من ضمن المنهاج المقرر، ومشابهة في نمطها للدورات الماضية، ومناسبة لقدراتهم، ولا يوجد فيها أي غموض، بينما كانت أجواء الامتحان إيجابية ومريحة”.

وأكد ذلك الطالب عمرو عبدالرحمن، أحد طلبة الفرع العلمي، قائلًا إن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان كانت “مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة”.

وفيما قال الطالب منير الرواشدة، من نفس الفرع، إن الأسئلة “مباشرة ومناسبة لقدرات الطلبة”، أوضحت حنان عاروري، أحد طلبة الفرع الأدبي، أن الأسئلة كانت “ضمن المنهاج المقرر. والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة”.

وأضافت عاروري أن الوقت المخصص للامتحان “كان كافيا”، مؤكدة أن “جميع صديقاتها من مختلف الفروع خرجن من قاعات الامتحان وعلامات السعادة تبدو على وجوههن”.

واتفق مع هذا الرأي طلبة بفروع الإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي والصناعي والزراعي والفندقي والسياحي والاقتصاد المنزلي، قائلين إن الأسئلة كانت “من المنهاج المقرر، ولا غموض فيها، وأجواء الامتحان كانت مريحة والمدة الزمنية كافية”. هالة عبدالرؤوف، فرع التعليم الصحي، عبرت عن ارتياحها ورضاها عن مستوى أسئلة الامتحان، مشيرة إلى أنها كانت “واضحة ومتناسبة مع قدرات الطلبة”.

كما أشار الطالب مهند قاسم، من الفرع الصناعي، إلى أن الأسئلة كانت “ضمن المنهاج المقرر. وأن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة، والمدة الزمنية كانت كافية”.

في حين قال هيثم الدعجة، أحد طلبة الفرع الزراعي، إن امتحان اللغة الانجليزية كان ضمن “المتوسط”، والمدة الزمنية “كافية بالنسبة له، وتتناسب مع قدرات الطلبة”.

وكانت العديد من قاعات الامتحان، استقبلت الطلبة بـ”الشوكولاته والورود” إيمانا من وزارة التربية والتعليم بأهمية تهيئة الجانب النفسي عند الطلبة الى جانب توفير البيئة المدرسية الملائمة بكل متطلباتها والتي حرصت الوزارة على توفرها.

ولاقت هذه المبادرة استحسان الطلبة، حيث عبروا عن شكرهم، إذ قالوا إنها أسهمت إيجابيا في أدائهم للامتحان.

وعبرت الوزارة عن تقديرها لمثل هذه المبادرات والقائمين عليها، مؤكدة أهميتها في توفير البيئة المناسبة للطلبة خلال تأديتهم للامتحان.