“التوجيهي” يؤجل إغلاق طريق بإربد

عمان- الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تأجيل إغلاق طريق مدخل بلدة تبنة بلواء الكورة، مبينة أن الإجراء كان من ضمن اعمال مشروع توسعة وتحسين طريق مدخل تبنة – محافظة اربد، وذلك بسبب بدء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه نظرا لحلول امتحانات الثانوية العامة تم تأجيل اغلاق طريق مدخل تبنة من ضمن الإجراءات من أعمال عطاء توسعة وتحسين مدخل تبنة – محافظة اربد، والذي كان من المقرر أن يبدأ الاغلاق اليوم الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحويلة المرورية التي تم تجهيزها كطريق بديل تبعد قليلا عن الطريق القديم مما يتطلب الدخول إلى البلدة مزيدا من الوقت ونظراً لحرص الوزارة التسهيل على الطلبة تقرر تعديل على إجراءات العمل في موقع مدخل البلدة وتأجيل موعد أغلاق طريق مدخل البلدة.

وبينت الوزارة أنه وبعد إجراء الدراسات اللازمة على الطريق تم البدء، في وقت سابق بأعمال التوسعة والتحسين للطريق لمعالجة تساقط الاتربة والاغلاق الذي شهده الطريق الطريق خلال السنوات الماضية في فصل الشتاء، مؤكدة أن تعديل أولويات العمل في موقع مدخل البلدة لن يؤثر على المدة الزمنية المحددة لتسليم المشروع.

وأكدت الوزارة أن العمل جار في مواقع أخرى من المشروع، مشيرةً إلى أنه سيتم استئناف العمل في موقع المدخل التابع للمشروع واغلاق الطريق لمدة محدودة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك حفاظا على سلامة سالكي الطريق.

يذكر أن مشروع توسعة وتحسين مدخل تبنة يشمل اعمال انشاء جديد على أجزاء من الطريق تتضمن قطع وطمم لتعديل المنعطفات الحادة ولتحسين مدى الرؤيا وتوسعة على أجزاء أخرى واعمال فرشيات وخلطه اسفلتية وتعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية من دهانات وعاكسات واشارات وشواخص ارشادية وتحذيرية، بالإضافة لأعمال جدران استنادية ومنشآت تصريف المياه من عبارات ومدات خرسانيه لحمايه جوانب الطريق.