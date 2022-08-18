التوجيهي يرفع الطلب على الحلويات ومستلزمات الضيافة

طارق الدعجة



عمان- شهدت قطاعات تجارية عدة حركة تجارية نشطة امس تزامنا مع صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة بنسب اعلى من السنوات الماضية وفق ما اكده عاملون بالقطاع.

وشمل نشاط الحركة التجارية قطاعات واسعة في مقدمتها الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية وبيع المياه والقهوة والشوكولاتة والسكاكر.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، امس أن نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة للعام 2022 بلغت 63.1 % فيما بلغ عدد الناجحين 67351 طالبا وطالبة في المسار الأكاديمي الشامل.

وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة إن “صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة وارتفاع نسب النجاح لهذا العام اسهمت في تحريك قطاعات تجارية واسعة داخل السوق المحلية بخاصة من مستلزمات الضيافة في مقدمتها الحلويات والعصائر والقهوة والمياه من العبوات الصغيرة”.

واكد حمادة استقرار اسعار الحلويات ومستلزمات الضيافة عند نفس المستويات التي سجلتها بداية العام الحالي رغم ارتفاع مستويات الاسعار بالاسواق العالمية.

وتوقع حمادة ان تنشط الحركة التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة مع اقامة وتنظيم احتفالات بنتائج الثانوية العامة مؤكدا وجود منافسة قوية بالسوق المحلية تتعلق بقطاع المواد الغذائية ومقدمي الخدمات، بفعل المنافسة القوية بين منشآت القطاع والعروض التي تطرحها باستمرار، ما انعكس على مستويات الأسعار.

وجدد دعوته لإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا من ضريبة المبيعات، بما يمكنها من المحافظة على استقرار أسعارها وسط الارتفاع الملحوظ في كلف الإنتاج والتشغيل

وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد إن قطاع الحلويات عادة ما يشهد نشاطا ملحوظا عقب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة خاصة من اصناف محددة مثل الكنافة والوربات والمبرومة.

وبين ان نسب الطلب على الحلويات وصلت حتى بعد عصر امس الى 70 % مقارنة بالايام الاعتيادية مؤكدا ان محال الحلويات على جاهزية عالية لتأمين طلبات المواطنين من مختلف انواع الحلويات. واكد صاحب محال حلويات رامز ابو لبدة ارتفاع نشاط الحركة التجارية على شراء الحلويات خصوصا بعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة.

واشار ابو لبدة الى استقرار اسعار مختلف انواع الحلويات عند نفس المستويات التي سجلتها منذ بداية العام الحالي رغم ارتفاع مدخلات الانتاج بخاصة فيما يتعلق بالاجبان والزيوت والبلاستيك.

وبحسب ابو لبدة بلغ سعر كيلو الكنافة 6 دنانير فيما يبلغ سعر كيلو الوربات 5 دنانير فيما يبلع سعر كيلو المبرومة 5 دنانير مبينا ان هذه الاصناف الاكثر طلبا في مثل هذه المناسبات.

وتوقع تواصل نشاط الحركة التجارية على شراء الحلويات خلال الفترة المقبلة مع اقامة احتفالات النجاح بالثانوية العامة.

ويوجد بالمملكة حوالي 18 ألف محل يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 130 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.