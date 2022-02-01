“التوجيه المعنوي” في الجيش أصبح “مديرية الإعلام العسكري”

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في الأول من شباط 2022 عن إطلاق مسمى جديد لمديرية التوجيه المعنوي، لتصبح ” مديرية الإعلام العسكري”، جاء ذلك بتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ترجمةً للرؤى الملكية السامية المتعلقة بأهمية الإعلام ودوره الرئيس في التنمية والتطوير وحماية المصالح الوطنية وتعزيزاً لقيم الولاء والانتماء الأردني.

يشار إلى أن المديرية تأسست في عام 1968 بالمسمى السابق ” مديرية التوجيه المعنوي” وقد تجاوزت نصف قرن في عمرها، ومرت بالعديد من مراحل التحديث والتطوير في مجال الإعلام العسكري إلى أن أصبحت بتنظيمها الحالي الذي يواكب التطور والتحديث في الإعلام.

وتعتبر “مديرية الإعلام العسكري” الجهة الرسمية الناطقة باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعنى بتغطية ونشر الأخبار والنشاطات العسكرية والمسؤولة عن إدامة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية، إضافة إلى إظهار الأدوار التنموية التي تقوم بها القوات المسلحة وتعزيز القيم المثلى في المجتمع الأردني، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

جاء مسمى ” مديرية الإعلام العسكري” ترجمةً لواجبات المديرية ونشاطاتها واختصاصاتها الإعلامية العسكرية، معبراً عمّا وصلت إليه من تطور وتميز واتساع ومواكبةٍ للتقدم التكنولوجي في مجال الاتصال والإعلام الحديث.

ويأتي الاهتمام بالإعلام العسكري نابعاً من اهتمام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني بالعمل الإعلامي ورغبته بأن يكون رائداً في المنطقة، قائماً على المهنية والتميز والابداع وسلاح قوياً في نقل المعلومة بكل موضوعية ومنتهى دقة.