التوظيف بالريموت في عصر الاقتصاد الرقمي

أ.د.يونس مقدادي*

يلاحظ الجميع ما يجري في سوق العمل بالتوجه نحو التوظيف بالريموت للعديد من الوظائف في ظل ما يسمى بالاقتصاد الرقمي ومتطلباته الوظيفية والذي أصبح يفرض نفسه على القطاعات الاقتصادية ومعاملاتها كافة، ما دفع العديد من الشركات إلى تبني ما يسمى بسياسة التوظيف بالريموت؛ أي العمل وأنت في البيت والذي أصبح ينمو وبشكل ملحوظ للعيان، ويتم التوظيف ضمن اتفاق وشروط وظيفية معينة، وهذا التوجه نحو التوظيف بالريموت، وكما يراه أصحاب العمل، فإنه قد حقق الكثير من الوفورات الاقتصادية لصالح الشركات وحتى الموظف نفسه.

ويرى العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي أن هذا التوجه قد يسهم وبشكل كبير في تخفيض نسب البطالة وبشكل خاص بين خريجي الجامعات ومن كلا الجنسين ومن مختلف التخصصات؛ حيث بالإمكان العمل بالريموت الذي أصبح يشكل نوعاً جديداً في التوظيف، وخاصة في ظل عالم الاقتصاد الرقمي من ناحية، وغياب فرص العمل التي يطمح لها خريجو الجامعات من ناحية أخرى.

هذا التوجه نحو التوظيف بالريموت أصبح يأخذ حيزا ومسارا وظيفيا في سياسات التوظيف لدى الشركات وبشكل خاص في القطاع الخاص الذي يعد الحاضن الأكبر للوظائف ذات الطابع الاقتصادي، مما دفع أصحاب القرار في الشركات إلى التفكير بهذا النوع من التوظيف لتخفيف الأعباء المالية التشغيلية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة، وبالوقت نفسه فقد دفع هذا النوع من التوظيف الكثير من العاطلين عن العمل لقبول فكرة التوظيف بالريموت الذي تبين للعديد منهم بمتعة العمل بالريموت لساعات محددة بدلاً من لا شيء، لا بل فقد تبين للعديد منهم أن العالم المحيط بهم في تغير مستمر في ظل المستجدات، وأبرزها التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتسويق الرقمي والعمل بمضمونه في القطاعات الاقتصادية كافة محلياً وعالمياً.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا النوع من التوظيف يعد فرصة حقيقية لتخفيض حجم البطالة بين الشباب العاطلين عن العمل لتصبح فاعلة بطاقاتها الزاخرة بالطموح والمشاركة في البناء المستدام من ناحية والسعي نحو بناء مستقبلهم الشخصي والاجتماعي في ظل ما هو متاح من فرص للتوظيف ومنها التوظيف بالريموت. وانطلاقاً من فكرة التوظيف بالريموت، نرى أنه لابد من وضع أطر تشريعية كملحق يضاف إلى قوانين العمل لتنظيم عملية التوظيف بالريموت وبالوقت نفسه لتكون نواة قانونية متزامنة مع التوجهات الاقتصادية الرقمية التي أصبحت أمرا واقعا تمارسها الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تنظيم التوظيف بالريموت مسؤولية عامة والتزام قانوني وأخلاقي يحمي جميع الأطراف ذات العلاقة لتنعكس بالتالي إيجاباً على سوق العمل وأداء القطاعات كافة ومنتسبيها بتميز مهني قادر على التكيف مع المستجدات الاقتصادية نحو مستقبل أفضل.

*جامعة عمان العربية