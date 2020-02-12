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التوغولي أديبايور ينضم رسميا إلى اولمبيا البارغوياني

منذ 34 دقيقة

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اسونسيون – أعلن نادي اولمبيا بطل الدوري البارغوياني لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم التوغولي المخضرم ايمانويل اديبايور (36 عاما) للدفاع عن الوانه خلال مسابقة كأس ليبرتادوريس الاميركية الجنوبية عام 2020.

وقال اديبايور مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي وريال مدريد الاسباني السابق في كلمة بثها موقع النادي الرسمي “مرحبا بجمبع انصار اولمبيا. شكرا على كل شيء. اراكم الجمعة”.

وسيلعب اديبايور الى جانب زميله السابق مانشستر سيتي روكي سانتا كروز افضل هداف في الدوري البارغوياني عام 2019، ويلعب اولمبيا، احد اندية العاصمة اسونسيون، في المسابقة القارية في المجموعة الثانية الى جانب اندية سانتوس البرازيلي، ديفينسا اي جوستيسيا الارجنيتني ودلفين الاكوادوري.

وأكد رئيس اولمبيا ماركوس تروفاتو ان اديبايور “لم يات من اجل تمضية اجازة” داعيا انصار النادي الى المجيء لدى تقديمه رسميا الى جانب المهاجم الاخر الذي ضمه الفريق مؤخرا ايضا وهو درليس غونزاليز لاعب دينامو كييف الأوكراني السابق.

واكد مدير اعمال اديبايور رودريغو كوداس ان لاعب الوسط العاجي يايا توريه قد يلحق بموكله واللعب في احد الاندية البارغويانية. وقال “لقد تحدثت الى مدير اعمال يايا توريه وطلب مني الاستعلام عن ناد في البرازيل او البارغواي. انه صديق مقرب من اديبايور وقد يلحق به”.

ويلعب توريه حاليا مع نادي كينغدوا هوانغاي في الدرجة الثانية الصينية. (أ ف ب)

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