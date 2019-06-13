التوقف عن تبرير الفشل.. أولى خطوات التقدم والنجاح

علاء علي عبد
عمان- يشعر الكثيرون بالخجل من أي حالة فشل يتعرضون لها. لذا لا يكون مستغربا أن ينسحب البعض بمجرد شعورهم بقرب تعرضهم للفشل، وهذا الانسحاب يكون ناتجا عن رغبتهم بعدم التعرض للحرج أمام المجتمع المحيط بهم. لكن الفشل لا يكون فشلا إلا لو استسلمنا له وآثرنا الانسحاب وعدم المحاولة من جديد.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن البعض حال تعرضهم للفشل يبدؤون بتبريره، وذلك للهدف السابق نفسه، وهو تخليص أنفسهم من مشاعر الحرج من المحيطين بهم. لكن مسألة تمجيد الفشل من خلال إيجاد المبررات القوية لحدوثه يمكن أن تنعكس سلبا على العديد من جوانب حياة المرء.
فيما يلي عدد من الأسباب التي تدعونا لضرورة تجنب تبرير الفشل الذي نتعرض له:
- تبرير الفشل يمنع المرء من التعلم من أخطائه: السبب الرئيس الذي يجعل المرء يتعرض للفشل هو ارتكابه بعض الأخطاء، هذه الأخطاء لم تكن لتحدث لو حاول المرء جمع قدر أكبر من المعلومات الخاصة بالهدف الذي يسعى إليه، لكن هذا لم يحدث وحدث الفشل وهذا أمر لا يمكن تجاهله. لذا فمن الأفضل للمرء أن يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها، التعرض للفشل ليس عيبا، لكن تبرير هذا الفشل وتشتيت الذهن في البحث عن المسوغات له هما ما يجب تجنبه تماما.
- تبرير الفشل يعني الدفاع عن الأخطاء: لعل أكثر ما يكرهه المرء تعرضه للنقد من قبل الآخرين، فالنقد يجعله يشعر بعدم كفاءته وبأنه أقل من غيره، لذا فهو يحاول بشتى الوسائل تجنب التعرض للنقد. وبالتالي فإن المرء عندما يقوم بتبرير الفشل وتبريره فإنه يسمح لنفسه من داخله أن يدافع عن أخطائه بكل قوة. فعلى سبيل المثال، لو فشل في تأسيس مكتبه الجديد فإنه سيلقي اللوم على العاملين معه بدون أن يسمح لنفسه بأن يدرك بأن مسؤوليته تفوق مسؤولياتهم وأنهم مهما أخطؤوا في معظم الأحوال لا يمكن تحميلهم كامل المسؤولية عما حدث.
- تبرير الفشل يمنع المرء من التطور: من منا لا يسعى لتطوير حياته وحياة عائلته، لا بد وأننا جميعا نسعى لهذا الأمر، لكن تبرير المرء للفشل الذي تعرض له سيمنعه من النجاح بأي تطوير يسعى إليه. عندما يبذل المرء جهده لإيجاد التبريرات للفشل الذي تعرض له فإنه بذلك يمنح نفسه سببا وجيها لعدم محاولة مطاردة أحلامه حتى لا يتعرض للفشل مرة أخرى. لكن ما قد يخفى على الكثيرين أن الفشل ليس بالضرورة أن ينتج عن فعل معين، بل إن الركود وقلة الفعل تعادلان الفشل أيضا.