التوقف عن تبرير الفشل.. أولى خطوات التقدم والنجاح

علاء علي عبد

عمان- يشعر الكثيرون بالخجل من أي حالة فشل يتعرضون لها. لذا لا يكون مستغربا أن ينسحب البعض بمجرد شعورهم بقرب تعرضهم للفشل، وهذا الانسحاب يكون ناتجا عن رغبتهم بعدم التعرض للحرج أمام المجتمع المحيط بهم. لكن الفشل لا يكون فشلا إلا لو استسلمنا له وآثرنا الانسحاب وعدم المحاولة من جديد.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن البعض حال تعرضهم للفشل يبدؤون بتبريره، وذلك للهدف السابق نفسه، وهو تخليص أنفسهم من مشاعر الحرج من المحيطين بهم. لكن مسألة تمجيد الفشل من خلال إيجاد المبررات القوية لحدوثه يمكن أن تنعكس سلبا على العديد من جوانب حياة المرء.

فيما يلي عدد من الأسباب التي تدعونا لضرورة تجنب تبرير الفشل الذي نتعرض له: