التوقيت الصيفي.. طاقة ونشاط يرافقهما مطالب بتخفيف ساعات الحظر

تغريد السعايدة

عمان- يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة اعتباراً من منتصف الليلة، الخميس/ الجمعة، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ليجدد هذا النظام الاستعداد لفصلي الربيع والصيف لدى المواطنين، حيث يرى كثيرون في التوقيت الصيفي فرصة أطول للاستمتاع بساعة إضافية “نهارية”.

ولكن، في ظل الظروف الراهنة التي يتزامن بها بدء العمل بالتوقيت الصيفي و”ساعات الحظر المبكرة”، يتطلع المواطنون إلى أن يكون هناك تخفيض في ساعات الحظر، التي تدخل حيز التنفيذ منذ السادسة للمحلات التجارية والمنشآت، والساعة السابعة للأفراد، وذلك من أجل الاستفادة من ساعات “النهار” الطويلة، منذ يوم غد.

ساعة إضافية من الطاقة والشمس، تتمنى سعاد موسى أن تستمتع بها مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، كونها تعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، وتضطر للعودة من العمل في وقت متأخر، وتقول “بأنها لا يتوفر لديها وقت كاف للجلوس مع عائلتها في المساحة المتاحة لها خارج المنزل في ساعات النهار بسبب الحظر المبكر”.

وتصف إيناس “حالتها النفسية” بأنها تتحسن بشكل إيجابي مع بدء التوقيت الصيفي، كونه يُشعرها بأجواء الربيع والدفء والطاقة، وعليه تفضله عن فصل الشتاء، ولكن في ظل ما يعانيه العالم من وجود جائحة كورونا، ترى أن اجراءات حظر التجول، لها إنعكاساتها على الأنشطة اليومية للأفراد والعائلات على حدٍ سواء، خاصة بعد العودة من العمل. وفي كل عام، تقرر الحكومة الأردنية، الانتقال من التوقيت الشتوي إلى الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر آذار، ومن ثم العودة للتوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، وهو نظام عالمي إعتمدته العديد من الدول، وكانت البداية في العام 1784، ووفق الدراسات التاريخية، فقد كان الأميركي بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي، بيد أنها بدأ التطبيق بها فعليا في مطلع القرن العشرين، ولأول مرة بشكل رسمي في أثناء الحرب العالمية الأولى، في سبيل إيجاد طرق بديلة لتوفير الطاقة.

والأردن، كغيرها من الدول التي تعتمد تغيير التوقيت الشتوي إلى الصيفي، فإن ذلك في الوضع الطبيعي ينعكس على طبيعة تحركات المواطنين، واستغلال ساعات النهار، على الرغم من تطبيق حظر التجول، حيث يرى باحثون في هذا المجال أن لهذا التوقيت العديد من الفوائد التي تنعكس على المجتمع ككل وليس فقط على الفرد، كما في الحد من حوادث الطرق في ساعات “النهار” خلال ساعات الذروة للحركة، والاستفادة من الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.

اشعة الشمس والنهار الطويل، من شأنه أن يحقق منفعة شخصية للإنسان، من خلال استمتاعه بالأجواء مهما كانت ظروف حظر التجول، تقول ناديا شكري، فهي تسكن في بيت حوله مساحة واسعة من الارض التي تقوم بزراعتها ببعض المزروعات الصغيرة، وتجلس فيها لساعات تساعدها في كسر روتين اليوم بعد العودة من العمل.

ولذلك، فإن وجود حظر التجول لا يمنعها من الخروج في هذه المساحة، ولكن، تؤكد أن ساعة إضافية في الأجواء النهارية تعتبر متعة مضافة لها، بعد أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي، مبينة أنها سعيدة ببدء تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتقول “أنتظره في كل عام لما يمنحه لي من شعور بالطاقة والخروج من برد الشتاء إلى أجواء الربيع”. كل ما يمر في حياة الفرد من تفاصيل، لها تأثير مباشر على الوضع النفسي له، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحياة الاجتماعية والأسرية في ذات الوقت، لذا، يبين الاختصاصي والنفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة أن عدم الخروج من المنزل والجلوس دون الاستمتاع بالأجواء الخارجية وخاصة المشمسة، من شأنها أن تؤثر على نفسية الفرد وتفرض عليه طاقة سلبية يجب أن يحاول تغييرها بأي شكل من أشكال الترفيه المتاحة.

ويعتقد مطارنة أن تزامن فصل الربيع وزيادة ساعات النهار “قبل غروب الشمس”، هي فرصة مناسبة جدا لأن يقوم الفرد بأنشطة مختلفة تساعده على التخفيف من حدة التوتر الذي قد يمر به بسبب الضغوط اليومية التي يعانيها الجميع، وخاصة خلال هذه الفترة، بسبب تبعات الجائحة على مختلف الأصعدة، لذا فالإنسان يجب أن يطلق العنان لبصره للنظر إلى أجواء الربيع والمشي والحركة، وخاصة لمن عانوا لفترة قريبة من إجراءات الحجر المنزلي، سواء أكانوا مصابين أو مخالطين.

ووفق مطارنة فإن التعرض والجلوس في مساحة تتوفر فيها أشعة شمس مناسبة من شأنها أن تزيد من نسبة الحصول على كمية كافية من الدفء، والفيتامينات التي يمكن الحصول عليها من أشعة الشمس المباشرة، خاصة أن المريض بشكل خاص يحتاج لهذه الطاقة.

ويضيف، كما أن الإنسان بشكل عام من المهم جداً أن يتعرض لأشعة الشمس التي تمنحه الطاقة الإيجابية، وخاصة لمحبي الدفء وفصل الصيف، والتخلص من التوتر، كما ان الجلوس في الخارج “في مناطق مشمسة” يرافقه تبادل حديث وعدم الإلتفات للأجهزة الإلكترونية، ومشاهدة مناظر طبيعية جميلة كما في غروب الشمس”.

ويلفت مطارنة إلى أن الأجواء الربيعية المعتدلة ووجود وقت كافٍ للأسرة، يتيح للعائلات أن تستمتع برحلات خارجية، لتتنفس الهواء النقي والاستمتاع بالمناظر الطبيعية وكسر الروتين اليومي، لذلك، يتمنى المواطنون في هذه الفترة أن يكون هناك تعديل مناسب لساعات الحظر، تتيح لهم البقاء لفترة أطول في الخارج خصوصا بعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي.