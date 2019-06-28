التوقيف عن العمل عقوبة شركات الحج المخالفة

زايد الدخيل

عمان – في وقت أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل، ان الوزارة لن تتهاون أمام أي تقصير في تقديم الخدمة لحجاج بيت الحرام في كل مرحلة من مراحل الرحلة وخلال اداء شعائرها، أكد مصدر مطلع في الوزارة أن “العقوبات إذا ثبتت بحق الشركات المخالفة قد تصل حد توقيف الشركة عن العمل في حال كانت المخالفة كبيرة، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي ستترتب عليها”.

وأعاد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، التأكيد “بعدم تهاون أو تساهل الوزارة مع أي مخالفة ثبت ارتكابها بحق الحجاج الرسميين أو الفرادى، محذرة شركات الحج والعمرة المخالفة، وفقا للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها، بعقوبات رادعة”.

وقال لـ “الغد”، إن الوزارة ممثلة بدائرة الحج والعمرة سوف “تباشر باستقبال شكاوى الحجاج الأردنيين فور عودتهم من أداء فريضة الحج ضد شركات ومكاتب الحج والعمرة وتجميعها لتبدأ بالتحقيق فيها وفقا لأحكام القانون”.

وتعتمد “الأوقاف” العقد الموثق بين مكاتب الحج والعمرة من جهة، والحاج من جهة أخرى، كأساس للحكم بين الطرفين، ومقاضاة الطرف الأول في حال تقصيره، لكنها تشدد على ضرورة أن يقرأ الحاج العقد جيدا قبل التوقيع.

وتبلغ كلفة الحج لهذا العام 1945 دينارا شاملة التنقلات من الأردن إلى المشاعر المقدسة وداخل المشاعر بالإضافة إلى الطعام والشراب وتقديم سنة الهدي، فيما تنخفض الى 1845 دينارا بدون الهدي، تتقاضى الوزارة من هذا المبلغ 90 دينارا بدل الخدمات المقدمة للحاج ادارة وارشادا.

وكان وزير الاوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل، أعلن ان الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام انتهت، موضحا انه تم اختيار الحجاج من خلال ثلاثة معايير، حيث تمت المنافسة على العدد الأكبر من خلال تسلسل الدور حسب تاريخ الميلاد من عمر 1949 فما دون، والمتقدمين عن طريق صندوق الحج، واجريت القرعة على المجموعة الثالثة لألف حاج لإتاحة الفرصة امام مختلف الاعمار ممن هم دون مواليد 1970.

وبين انه سيصار الى بدء تفويج قوافل حجاج بيت الله الحرام من المملكة على مرحلتين، باتجاه المدينة المنورة ومن ثم الى مكة المكرمة.

وأشار إلى أن حجاج الأردن سيقيمون هذا العام في منطقتي جرون التي تبعد عن الحرم المكي 1500 متر، والعزيزية التي تبعد 6 كيلومترات وتعد اقرب إلى منطقة منى.