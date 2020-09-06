التونسية أنس جابر تودع بطولة أمريكا للتنس على يد صوفيا كينين

فلاشينج ميدوز – ودعت أنس جابر بطولة أمريكا المفتوحة من الدور الثالث بعد سقوطها أمام الأمريكية صوفيا كينين المرشحة الثانية للقب التي بلغت ثمن النهائي لأول مرة في ست مشاركات بالبطولة الكبرى.

وتغلبت كينين، المصنفة الرابعة عالميا، على جابر المصنفة الـ31 عالميا والمرشحة الـ27 للقب ، بنتيجة 7-6 (7-4) و6-3 في ساعة و39 دقيقة.

وقضت كينين هكذا على حلم جابر بتجاوز الدور الثالث في أمريكا المفتوحة بعدما حققت إنجازا في النسخة الماضية من بطولة أستراليا المفتوحة بتأهلها لأول مرة في مسيرتها لربع نهائي بطولة كبرى، بعدما كانت افضل نتيجة حققتها هي تأهلها للدور الثالث في رولان جاروس وأمريكا المفتوحة.

واصطدمت جابر في ربع نهائي أستراليا بكينين أيضا التي أطاحت بها من البطولة.

وتواجه كينين في ثمن نهائي أمريكا المفتوحة البلجيكية إليز ميرتنز التي أطاحت بدورها بالأمريكية كاثرينن ماكنالي بواقع 7-5 و6-1. – (إفي)