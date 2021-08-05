التونسي العرفاوي ينضم لمعان.. هدف أنداي ينافس آسيويا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

هدف أنداي في النصر السعودي ينافس آسيويا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف محترف فريق الوحدات عبدالعزيز انداي، في مرمى فريق النصر السعودي، لينافس على لقب أجمل أهداف دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في المجهود الجماعي.

وسجل السنغالي انداي هدفا في مرمى النصر، في المباراة التي اقيمت يوم 26 نيسان (ابريل) الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات في البطولة.

واختار الاتحاد الآسيوي خمسة أهداف، من ضمنها هدف محترف الوحدات، لطرحها للتصويت على موقع الاتحاد الرسمي، بانتظار ظهور النتائج يوم الثلاثاء المقبل.

الكرمل يسدد مستحقات الفريدو تمهيدا لرفع عقوبة “فيفا”

سدد نادي الكرمل، مستحقات المدرب الأرغوياني الفريدو، تمهيدا لرفع عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمتمثلة بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

ويستعد فريق الكرمل، للمشاركة في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي ينطلق يوم 26 الشهر الحالي. وأكد الكرمل أنه أرسل أول من أمس، مبلغ 40 ألف دولار للمدرب الفريدو، إلى جانب إرسال مبلغ 5 ألاف دولار، وهي غرامة مالية ترتبت على تأخير النادي في دفع المستحقات.

وبدأ النادي بإجراءات رفع العقوبة من خلال اتحاد كرة القدم، بانتظار انهاء العقوبة رسميا، تمهيدا لبدء تسجيل لاعبين جدد، استعدادا للدوري.

وكان المدرب الأرغوياني أشرف على تدريب فريق الكرمل قبل عدة سنوات، قبل أن يغادر ويرفع قضية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمطالبة بمستحقاته المالية، ليصدر “فيفا” حكما لصالح الفريدو ويلزم النادي بدفع 40 ألف دولار للمدرب.

مفاوضات سلبية بين الفيصلي والزعبي

شهدت الساعات الماضية، مفاوضات سلبية بين النادي الفيصلي واللاعب موسى الزعبي، الذي لعب في مرحلة الذهاب مع فريق شباب الأردن.

ولم يكتب للمفاوضات النجاح حتى يوم أمس، بسبب تواجد أكثر من لاعب في الفيصلي يلعبون في نفس مركز الزعبي، ما دفع النادي للاعتذار عن التعاقد مع اللاعب خلال مرحلة الإياب من الدوري، على أن يتم بحث الموضوع فور انتهاء الموسم الحالي، لمعرفة إمكانية التعاقد مع الزعبي في العام المقبل.

الصريح ينهي قضية إيمانويل بـ8 آلاف دينار

نجح نادي الصريح، في انهاء قضية محترفه السابق العاجي إيمانويل، الذي سبق وأن حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يلزم فيه الصريح بدفع حوالي 28 ألف دولار.

ايمانويل الذي لعب لعدة سنوات مع الصريح، لجأ في الموسم الماضي، إلى تقديم شكوى ضد النادي، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ليصدر “فيفا” حكما لصالحه، ترتب عليه منع الصريح من تسجيل لاعبين جدد.

وبذل رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، خلال الأيام الماضية جهودا كبيرا، لإقناع المحترف بتخفيض قيمة مطالبه، تمهيدا للوصول إلى حل ودي، وهو ما حصل أول من امس، عندما وافق ايمانويل على تسلم 8 آلاف دينار فقط، مقابل توقيعه على مخالصة مالية، ما يعني اغلاق ملف القضية وديا.

ويلعب المحترف العاجي حاليا في صفوف فريق العربي، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى.

إلى ذلك نظم نادي الصريح مساء يوم أمس، حفل شواء للاعبي فريق كرة القدم، في إطار البحث عن تعزيز الأجواء الاسرية داخل الفريق، قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

مايكل يوقع لكفرسوم ويغادر في إجازة

وقع المحترف الغاني مايكل أول من أمس، على كشوفات فريق كفرسوم، للعب في صفوفه خلال منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ووقع مايكل لفريقه الجديد، بعد أن فسخ عقده قبل عدة أيام مع فريق الجليل المشارك في دوري المحترفين.

مايكل وفور توقيعه لكفرسوم، غادر عائدا إلى بلاده في إجازة تستمر حتى يوم 10 الشهر الحالي، قبل العودة للالتحاق بتدريبات الفريق.

الاتحاد يدعو الأندية لتلقي لقاح “فايزر” الأحد

دعا اتحاد كرة القدم اللاعبين والإداريين والكوادر الفنية والإدارية في أندية المحترفين، والدرجتين الأولى والثانية، لتلقي لقاح فايز، يوم الأحد المقبل، في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وأشار الاتحاد في خطاب وجه للأندية المعنية، إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات.

ودعا الاتحاد أندية المحترفين لتلقي اللقاح خلال الفترة من الساعة 11 إلى 12، وأندية الأولى من 12 إلى 2، وأندية الثانية من 2 إلى 4.

إلى ذلك قرر اتحاد كرة القدم، السماح للاعبين المسجلين في كشوفات أندية الدرجة الثالثة في الموسم 2020، والتي لم تشارك في دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي 2021، بالانتقال إلى أندية باقي الدرجات قبل اغلاق باب القيد يوم الأحد المقبل.

موعد الانتخابات يثير الخلاف في نادي الرمثا

يشهد نادي الرمثا حاليا، خلافات متصاعدة، بسبب انقسام بين أعضاء الهيئة العامة، بشأن موعد انتخاب هيئة إدارية جديدة، في ظل تواجد لجنة مؤقتة حاليا، مكلفة من وزارة الشباب بإدارة شؤون النادي.

وتوجه عدد من جماهير نادي الرمثا وأعضاء في الهيئة العامة إلى مديرية شباب إربد، للمطالبة بتحديد موعد قريب لاجراء انتخابات، رافضين فكرة التأجيل التي ينادي فيها البعض.

حمد يتدخل لإرسال بطاقة انتقال زعترة

تدخل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم العراقي عدنان حمد، لإقناع نادي نفط الوسط العراقي، بإرسال بطاقة الانتقال الدولية للاعب محمود زعترة الذي انضم للوحدات قبل عدة أيام.

وكان الفريق العراقي الذي احترف زعترة في صفوفه الموسم الماضي، يرفض ارسال البطاقة لأسباب غير معلنة، قبل أن يتدخل حمد ويساعد في حل الإشكالية.

وتشير المعلومات إلى أن حمد أجرى اتصالاته مع نادي نفط الوسط، خاصة مع المدرب راضي شنيشل الذي نجح في إقناع الإدارة بحل الموضوع، وهو ما حصل فعلا، ليتم إرسال البطاقة التي منحت اللاعب حق الانضمام رسميا لصفوف الوحدات.

يشار إلى أن نادي الوحدات، سجل في كشوفاته يوم أمس رسميا اللاعب زعترة، إلى جانب اللاعب سليمان ابو زمع القادم من فريق الجليل.

السيفي وياسين يواصلان مشاركاتهما الاجتماعية

يواصل المحترف التونسي في فريق الفيصلي هشام السيفي، وحارس مرمى المنتخب الوطني وفريق السلط معتز ياسين، مشاركاتهما في المناسبات الاجتماعية المتنوعة.

آخر المناسبات التي شارك فيها السيفي وياسين، كانت في حفل عيد ميلاد الإعلامي فراس المالحي الذي أصر على حضور النجمين المعروفين في الشارع الرياضي المحلي.

التونسي العرفاوي يلتحق بفريق معان الأحد

وقع المدافع التونسي يسري العرفاوي إلكترونيا على كشوفات فريق معان، للعب في صفوفه خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

وينتظر أن يصل المحترف التونسي إلى عمان يوم الأحد المقبل، تمهيدا للالتحاق بالتدريبات، علما أن هذه الصفقة جاءت بالتنسيق مع وكيل أعمال اللاعب كمال الهرش.

كما انضم اللاعب حمد البلاونة إلى فريق معان، استعدادا لمشاركته منافسات مرحلة الإياب من الدوري.