“التيار الديمقراطي” تُرشح أبو حسان للنائب الأول وتدعم الصفدي لـ”رئاسة النواب”

قررت كتلة التيار الديمقراطي النيابية ترشيح النائب خالد أبو حسان لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب وتدعم وتؤازر النائب أحمد الصفدي للترشح لرئاسة المجلس في الدورة العادية الثانية المقرر عقدها يوم الاحد المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الأربعاء برئاسة أيمن المجالي لاطلاع أعضاء الكُتلة على مُخرجات اجتماع رؤساء وممثلي الكُتل النيابية، الذي جرى يوم أمس الثلاثاء.

كما توافقت على اختيار رئيس الكتلة النائب المجالي في عملية التفاوض مع الكتل النيابية الأخرى حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية.

وقال المجالي ان الكتلة ماضية في بناء توافقات مع الكتل الأخرى وملتزمة بجميع المخرجات التي تم التوصل إليها مع رؤساء وممثلي الكتل في اجتماع أمس.

واكد المجالي حرص الكتلة على توحيد الجهود النيابية بما يحقق المصالح الوطنية العليا والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التشاركية والتعاون مع الكتل الاخرى للنهوض بالعمل البرلماني على مختلف الصعد.

وحضر الاجتماع النواب : خالد ابو حسان ،رائد رباع ، محمد موسى الغويري ، بلال المومني ، امال الشقران ، اسامة القوابعة ،عبيد ياسين ، محمد المرايات ، محمود الفرجات ، نواف الخوالدة .