“التيتا صبرة”.. مسلسل يوظف الأمثال الشعبية بدراما واقعية

معتصم الرقاد

عمان- صرحت الكاتبة والإعلامية الأردنية دعاء وعل بأنها انتهت حديثا من كتابة مسلسل ” التيتا صبرة”، وهو مكون من خمس عشرة حلقة في الجزء الأول منه، معلنة بأنها ستبدأ قريبا في كتابة الجزء الثاني منه.

“التيتا صبرة” هو مسلسل اجتماعي درامي أردني، هدفه إحياء التراث العربي من أمثال شعبية، ونشر قيمة الترابط الأسري وأهمية أعرافنا وتقاليدنا.

كما أوضحت وعل، أن هذا الموسم سيكون من إنتاج شركة لولو للإنتاج الفني والتلفزيوني، والتي تم التعاقد معها حديثا للبدء بتصوير وإنتاج المسلسل.

ومن المتوقع أن يترك هذا المسلسل بصمة جديدة من نوعها حيث إنه موجه لجميع أفراد الأسرة بطابع جديد من نوعه.

وفي هذا الموسم تحتوي كل حلقة على مثل، ولكل مثل قصة، مثل “رب رمية من غير رامٍ”، و”عادت حليمة لعادتها القديمة” وغيرهما من أمثال مشهورة، كما سيشارك مجموعة من الأطفال في التمثيل ضمن حلقات المسلسل.

وتقول وعل، عرض المخرج رمزي الخروف فكرة كتابة المسلسل، ولكني أضفت أفكاري الخاصة، وقمت بتطوير الفكرة لتتضمن عالم الطفل، فأصبح من مجرد سرد قصصي بفكرته الأولية، لتمثيل أسري درامي واقعي اجتماعي مطروح بطريقة لطيفة، وعليه يصبح شاملا لجميع أفراد الأسرة.

وكشفت وعل لـ “الغد”، بأنها حاليا تقوم بكتابة أعمال جديدة من مسلسلات وأفلام ستعلن عنها قريبا، كما تم البدء في تصوير مسلسل “التيتا صبرة” حاليا، وسيكون لها مجموعة من الأعمال الغنائية في عالم الطفل قريبا.

ومن جانب آخر، أطلقت قناة فروتي للأطفال عبر موقعها على اليوتيوب أغنية عن الأب بعنوان “لو لفيت الدنيا” للكاتبة دعاء وعل، مشيرين فيها إلى أنها إهداء إلى كل أب من كلمات وألحان دعاء وعل، أداء صوتي سهى حمادة، توزيع وهندسة صوتية زكريا العوامرة، وتم التسجيل في استديو النشامى للإنتاج الفني.

وقالت الكاتبة وعل “الحس والإبداع الرهيب الذي قدمت به سهى الأغنية جعلنا متأثرين خلال التسجيل، ولا أنكر أن سهى أيضا، تأثرت وبكت خلال الأداء لما تحمله هذه الأغنية من مشاعر صادقة عن الأب، ولم نتوقع ردة فعل الجمهور المميزة تجاه هذه الأغنية”.

ولعل السبب الأساسي الذي جعل سهى تتأثر بالبكاء أثناء الأداء هو وفاة والدها، فالوالد هو الشمعة التي تضيء الدرب للأبناء.

ومن كلمات الأغنية “لو لفيت الدنيا كلا من شرقا لحتى الغرب.. مثلك يا بي ما بلقى ما في أبدا بعد الأب”. وبالرغم من أن كلمات الأغنية كانت باللهجة اللبنانية إلا أنها دخلت لقلوب الجمهور وأثرت بهم، وفق الكاتبة وعل.

وقد أشارت الكاتبة وعل إلى أنه سيكون لها أعمال مقبلة مميزة وعديدة تجمعها مع الفنانة سهى حمادة، والفنان زكريا العوامرة، مبينة أنها ستحرص على إعداد أغنية للأم، وسيتم تسجيلها وبثها قريبا جدا.