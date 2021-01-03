الثأر الإيراني يبدو محتما

إسرائيل هيوم

بقلم: عوديد غرانوت 3/1/2021

مقياس الخوف من الاشتعال العسكري في الخليج الفارسي يرتفع اليوم الى رقم قياسي جديد، مع مرور سنة بالضبط على تصفية قائد قوة القدس الإيراني، قاسم سليماني -ومعقول أن يبقى هكذا أيضا في الأسابيع الثلاثة القريبة المقبلة حتى خروج الرئيس ترامب من البيت الأبيض.

ولهذا الاعتبار، سجل هذا الأسبوع جهد استثنائي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لردع إيران عن تنفيذ عملية ثأر على قتل سليماني في مطار بغداد قبل عام وتصفية عالم النووي محسن فخري زادة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ودفعت واشنطن ضمن أمور أخرى بغواصة نووية وحاملة طائرات الى الخليج الفارسي. طائرات قصف ثقيلة من طراز B-52، أقلعت من شمالي دكوتا، استعرضت مرات عدة في طلعات تهديدية في سماء الشرق الأوسط. وعززت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي قواتها المرابطة في السعودية، وغرد الرئيس ترامب بأنه “اذا ما أصيب أميركي واحد -فستتحمل إيران كامل المسؤولية”.

إسرائيل هي الأخرى، من جانبها، لم تجتهد لنفي التسريبات حول مرور غواصة لسلاح البحرية في قناة السويس “في طريقها الى الخليج الفارسي”. وحذرت محافل أمنية في القدس (المحتلة) من أعمال ثأر إيرانية كإطلاق صواريخ من اليمن أو من العراق وتفعيل فروعها في سورية وفي لبنان ضد أهداف إسرائيلية وغيرها.

التخوف من أن تكون إيران تخطط لعملية عسكرية ضد الولايات المتحدة، وربما أيضا ضد إسرائيل، بسبب تصفية العالم الذي اشتبه بمسؤوليتها عن اغتياله، استنادا لمعلومات استخبارية من جانب ما وإلى تقديرات ومعطيات من جانب آخر.

في الجانب الاستخباري، وصلت تقارير عن نقل مكثف للصواريخ والسلاح المتطور من إيران الى الميليشيات التي تأتمر بإمرتها في العراق وإلى الثوار الحوثيين في اليمن. وعلم أيضا عن لقاءات متواترة بين قادة هذه الميلشيات وبين إسماعيل كآني، خليفة سليماني في قيادة قوة القدس. وقبل بضعة أيام هبط 20 صاروخا قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد وفسرت هذه أيضا كـ”سلفة على الحساب”.

في مجال التقدير يثبت، ولا سيما في واشنطن وبقدر أقل في القدس، الإحساس بأن عملية إيرانية قريبة هي أمر محتم لاعتبارين أساسيين: الأول، موت سليماني كان ضربة أليمة جدا للنظام لدرجة أنه ببساطة لا يمكنه أن يتجلد عليها. وفي السنة الماضية نشأ في إيران الإعجاب بالزعيم الأسطوري سليماني فبلغ حجوما لا يشهد لها مثيل أبدا. ومن مكانة “شهيد” الأمة -ارتفعت مكانته الى درجة كبيرة، فقد أقيم متحف على شرفه في طهران، ومسلسل من 40 حلقة في التلفزيون يخلد شخصيته وألعاب حاسوب جديدة جعلت سليماني نجم الشبكة.

السبب الآخر للتقدير المتشدد: بقيت لإيران نافذة فرص ضيقة من ثلاثة أسابيع فقط للانتقام من ترامب قبل أن يغادر البيت الأبيض. كل عمل عسكري ضد أهداف أميركية في بداية ولاية بايدن من شأنه أن يخرب جدا على الجهد الإيراني لإعادة الولايات المتحدة والرئيس الجديد الى الاتفاق النووي. وتجدر الإشارة الى أن إيران لم تجتهد كي تهدئ الروع من أعمال ثأر قريبة ولكنها حاولت عرض صورة معاكسة. ليست ايران هي التي تسعى للعمل ضد الولايات المتحدة بل ترامب هو الذي يوشك على أن يقصف منشآت النووي بحجة ردع إيران عن الهجوم. واقتنع الإيرانيون أو على الأقل هكذا يحاولون عرض الأمر، بأن إسرائيل تضغط الآن على ترامب كي يعمل فورا، وهو نفسه، حسب الادعاء، يؤمن بأن عملية ضد إيران ستحبط دخول بايدن الى البيت الأبيض.

مثلما في حالات عديدة، يستعد فيها الطرفان عسكريا، ولكن يتهمان الواحد الآخر بالنوايا الهجومية، فإن الخطأ في التقدير من شأنه ببساطة أن يضرم اشتعالا واسعا. في نهاية الأسبوع سجلت فقط محاولة واحدة في هذه الأثناء لتقليل التوتر بعض الشيء: وزير الدفاع الأميركي أمر بتقصير تواجد حاملة الطائرات مينتس في الخليج. ليس مؤكدا أن هذا سيكفي. ولكن شيئا واحدا مؤكدا. حتى لو مرت الأسابيع الثلاثة القريبة دون تصعيد عسكري في الخليج، ونقل الرئاسة في واشنطن تم بشكل سليم -لا يوجد أي ضمانة لتحسين سريع في العلاقات مع طهران. فالإيرانيون سيطالبون الرئيس الجديد بوقف أو تخفيف فوري للعقوبات، لن يوافقوا على التنازل عن مشروع الصواريخ الباليستية ولن يسارعوا الى التوقيع على اتفاق نووي جديد يحاول مرة أخرى تكبيل أيديهم في السباق نحو القنبلة.