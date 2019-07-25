الثانية بفرع الاقتصاد المنزلي: توقعت حصولي على هذه النتيجة – فيديو

أحمد التميمي

إربد – تعتزم الطالبة منار احمد سليم الرشدان التي حصلت على المرتبة الثانية على فرع الاقتصاد المنزلي على مستوى المملكة بمعدل 99% دراسة القانون في جامعة اليرموك.

وتقول الرشدان انه كانت تتوقع حصولها على هذه النتيجة بالرغم من غالبية الطلبة كانوا متخوفين من النظام الجديد للثانوية العامة واقتصاره على فصل واحد بدلا من فصلين.

واشارت الى ان نظام الفصل الوحد افضل بكثير من الفصلين حتى لا يبقى الطالب يعيش حالة من الرعب وضغوط الامتحانات.

واكدت انها كانت تدرس بمعدل 7 ساعات يوميا وفي اوقات الامتحانات اقتصرت على المراجعة وكانت تتابع اولا باول دراستها من خلال ما تتلقاه من معلماتها في المدرسة.

ولفتت الرشدان الى انها اضطرت لاخذ دروس خصوصي لاحد المواد وبقية المواد كانت تعتمد على معلماتها في المدرسة.

واكدت الرشدان انها تعيش في مدينة دير ابي سعيد في لواء الكورة وهي منطقة نائية الا ان حبها للدراسة كبقية افراد اسرتها كان السبب وراء تحقيقها لهذا المعدل، اضافة الى ان طموحها وهي على مقاعد المدرسة بعد ان كانت تحقق معدلات مرتفعة.

واكدت ان مبادرة وزارة التربية والتعليم بتكريمهم اثناء الاعلان عن نتائج التوجيهي مبادرة ممتازة.

واوضحت ان الاسئلة في التوجيهي كانت من ضمن المنهاج لكن هناك بعض الاسئلة لقياس القدرات الفردية للطالب.