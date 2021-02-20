“الثقافة” تنعى الفنان محمد وهيب

عمان- الغد- نعى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، اليوم السبت، الفنان محمد وهيب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر 86 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني.

واستذكر الطويسي جهود الراحل الكبير الذي ينتمي الى جيل الرواد الذين لهم بصمة واضحة على الأغنية الأردنية، وتجربته التي تجاوزت خمسين عاما قدم خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي لا تزال راسخة في ذاكرة الأردنيين.

وأعرب عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الراحل والأسرة الفنية، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.

والفنان الراحل مواليد 1935 في رام الله – فلسطين، التحق بإذاعة رام الله عندما بدأت عام 1958 ومن ثم انتقل معها بعد ذلك الى ام الحيران، وغنى من اشعار حيدر محمود، نايف أبو عبيد، وسليمان المشيني، كما تعاون مع الرواد جميل العاص، وروحي شاهين وغيرهم من الملحنين، ومنح جائزة الدولة التقديرية في حقل الفنون (مجال الموسيقى/التلحين) وذلك عام 2011.