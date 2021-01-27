الثقافة تدعم برامج إذاعية عن مئوية الدولة الأردنية

عمان – ضمن مشاريعها التي تأتي في سياق الاحتفاء بمئوية الدولة الأردنية الحديثة، دعمت وزارة الثقافة، عددا من المشاريع الإذاعية المختلفة التي تسهم في تجذير الوعي وتقديم برامج تخدم المناسبة.

واوضحت الوزارة في بيان اول من امس، انه تم دعم برنامج “مئوية الدولة.. القيمة والمعنى” وسيبث على الإذاعة الأردنية، وبرنامج: “نهضة وطن”، الذي سيبث على أثير إذاعة جامعة الحسين بن طلال في معان، وبرنامج “مائة الخير”، ويبث على اذاعة جامعة الطفيلة التقنية، و”محطات مئوية” الذي سيبث على إذاعة جامعة اليرموك، وبرنامج “آل البيت ومئوية المملكة”، يبث على إذاعة جامعة آل البيت.

ودعمت وزارة الثقافة انتاج برنامج إذاعي أسبوعي بعنوان “مئوية الدولة.. القيمة والمعنى” سيبث على إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الثقافة الساعة الواحدة وخمس دقائق من ظهر يوم الاثنين، وسيكون برنامجا إذاعيا حواريا جديدا بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الاردنية.

ويتناول البرنامج كل قطاعات البناء والارتقاء منذ تأسيس الدولة الأردنية بجرأة وموضوعية، ورصد علمي لمراحل الإنجاز والتقصير بما في ذلك فترة الانتداب وما بعدها، وهو من إعداد الباحث المهندس محمد رفيع، وتقديم منى الشوابكة، وإشراف فضل معارك، ويعاد الجمعة في التاسعة والنصف مساء.

وقدمت الوزارة الدعم لإذاعة صوت الجنوب من جامعة الحسين بن طلال في معان، لإنتاج برنامج بعنوان “نهضة وطن”، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، بالتعاون مع وزارة الثقافة. وتأتي فكرة البرنامج بالتزامن مع احتفال الأردنيين بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، وما تعنيه هذه المناسبة للأردنيين من مشاعر الفخر والاعتزاز بالدولة الأردنية والنظام الهاشمي، والتزامًا من إذاعة صوت الجنوب على أن تركز برامجها على المحتوى الهادف الى تعزيز اللحمة الوطنية وسرد قصص النجاح المؤسسي خلال المئة عام بأسلوب مشوق، والاشارة الى مواجهة التحديات التي رافقت مسيرة التأسيس والبناء، ورواية البطولات والتضحيات التي قدمها رجالات الاردن ابتداء من قصة شهيد الأقصى الملك المؤسس عبدالله الأول.

وفي جامعة الطفيلة التقنية، شكل رئيس الجامعة الدكتور محمد الحوراني، لجنة برئاسة مدير إذاعة الجامعة الدكتور أحمد القرارعة، لوضع خطة تنفيذية لإطلاق برنامج إذاعي احتفاء بدخول مئوية الدولة الثانية ليصار الى تسميته “مائة الخير”، ويتم بثه مباشرة على أثير الإذاعة ظهر الثلاثاء من كل أسبوع، ويتكون من سلسلة سنوية تمتد حتى نهاية العام الحالي ضمن 52 حلقة إذاعية منوعة مدة كل منها ساعة. ويتناول البرنامج طائفة من المحاور التي تركز على تاريخ الأردن، وأهم المحطات والمتغيرات وإبراز المنجزات الأردنية وجهود الملوك الهاشميين وصولا لعهد جلالة الملك عبدالله الثاني، في بناء الدولة، وتقدمها وتعزيز عوامل الازدهار والاستقرار وبناء الجيش وتطور المؤسسات العلمية والتطور الثقافي، إضافة إلى الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والتاريخية التي شكلت نبراسًا في حياة الأردنيين.

ودعمت وزارة الثقافة برنامج “محطات مئوية” الذي يبث خلال الدورة البرامجية الاولى لعام 2021 لإذاعة جامعة اليرموك “يرموك اف ام “، ويلقي الضوء على مئة عام على نهضة المملكة الاردنية الهاشمية، منذ التأسيس العام 1921.

وسيتم في هذا البرنامج الوقوف عند كل محطة من محطات المئة عام في عمر الدولة الأردنية من الرحلة الملكية الأولى ” الحجاز -معان” إلى مسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني في قيادة الأردن، لتكون الدولة النموذجية ولتستمر المسيرة في المئة عام الأخرى. وسيسلط البرنامج الضوء على مئوية الدولة الاردنية التي تستدعي الوصول إلى كل مفاصل تاريخ الدولة انطلاقا من مرحلة التأسيس إلى الاستقلال التام، إلى البحث في ثمار الاستقلال والبناء عليه، والبحث أيضًا في مسيرة المئوية في تاريخ الثورة العربية الكبرى وفي شخصية الشريف الحسين بن علي، والتضحيات من أجل القدس منذ العام 1924، ودور الجيش العربي الاردني بقضايا الامة.

كما سيتم عرض مسيرة الاعمار الهاشمي للمقدسات لكي تكون رسالة تبث حجم الانجاز في 100 عام وتكون درساً نتعلم منه وتستمر المسيرة في المئة عام الجديدة.

وقدمت وزارة الثقافة الدعم للبرنامج الإذاعي الاسبوعي “آل البيت ومئوية المملكة “، ويبث على إذاعة صوت الجامعة، الذي يسلط الضوء على إنجازات المملكة عبر 100 عام، وفي جميع القطاعات وهو من إعداد وإشراف الدكتور صايل الدغمي، وتقديم صايل الزيود وحازم السردي.(-بترا)