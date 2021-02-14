“الثقافة” تدعو للمشاركة بمسابقة نصوص الأفلام القصيرة- رابط

عمان- الغد- دعت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، المهتمين إلى المشاركة في مسابقة “نصوص الأفلام القصيرة” التي أطلقتها الوزارة بداية الشهر الحالي احتفاءً بمئوية الدولة الأردنية.

وتُعنى المسابقة بتحفيز كتاب نصوص الأفلام في المملكة، بحيث تكون موضوعات هذه النصوص من البيئة الأردنية إنساناً ومكاناً، وتحاكي قصة الأردن قديماً وحديثاً، وتؤكد على دور الأنسان الأردني الإيجابي في إحداث التغيير، وذلك انسجاماً مع رؤية الوزارة التي تتطلع لثقافة أردنية مجتمعية مدنية ذات بُعد إنساني.

وتقدم الوزارة جوائز مالية عن نص الفيلم الروائي القصير، والفيلم الوثائقي، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 2000 دينار، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة مالية قيمتها 1500 دينار، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قيمتها 1000 دينار، كما يحصل الفائز بالمركز الرابع على جائزة مالية قيمتها 750 دينارا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن المسابقة ضمن الحقول التالية: مسابقة نص الفيلم الروائي القصير، ومسابقة نص الفيلم الوثائقي، وضمن شروط أهمها: أن يكون النص المرشح للمسابقة مبنياً على “الثيمة” التي اعتمدتها وزارة الثقافة للعام (2021) وهي: “قصة الأردن إنسانا ومكانا”، وأن يكون النص المرشح للمسابقة جديداً ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، ولم يسبق أن شارك في أي مسابقة ولم يسبق نشره أو إنتاجه، سواء بشكلٍ كامل أو جزئي، وأن تكون قصة الفيلم أصيلة، وأن يكون النص قابلا للتنفيذ على أرض المملكة، وأن يقدم المشارك وثيقة حقوق ملكية للنص من الجهات المختصة.

وبينت الوزارة، أنه لا يحق للكاتب التقدم للمشاركة في نصين مختلفين، وأن يشير المؤلف في نصه إلى أي اقتباسات أو ترجمة تمت الاستفادة منها، أو استخدامها لصالح نص الفيلم مع ذكر اسم المصدر والمراجع والأسماء، وأن لا تتجاوز مدة الفيلم الروائي القصير عن 20 دقيقة، حيث أن كل صفحة مكتوبة تعادل دقيقة مصورة.

وأشارت إلى أن النص يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية الفصيحة أو اللهجة الأردنية، فيما لا يزيد عن 20 صفحة مطبوعة ببنط (Arial) وبمسافات بينية لا تتجاوز (1.15) مع إرفاق موجز مختصر في المقدمة، وأن لا تتجاوز مدة الفيلم الوثائقي عن 40 دقيقة ولا تقل عن 20 دقيقة، حيث أن كل صفحة مكتوبة تعادل دقيقة مصورة، وأن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصيحة أو باللهجة الأردنية، فيما لا يزيد على 40 صفحة مطبوعة ببنط (Arial 16) وبمسافات بينية لا تتجاوز (1.15) مع إرفاق موجز مختصر في المقدمة، وأن يقدم نص الفيلم مطبوعاً بصيغة (Word)، وأن لا يقل عمر المشارك عن 18 عاما، وأن تكون المعلومات الشخصية للمشارك كاملة وصحيحة.

وبينت الوزارة أن المشاركة مفتوحة للمواطنين الأردنيين فقط، وتستقبل المشاركات حتى منتصف آذار المقبل، وترسل المشاركات مع المرفقات المطلوبة من خلال الرابط التالي: https://culture.gov.jo/