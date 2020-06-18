“الثقافة” تصدر “الصورة الفنية عند المرأة في العصر الجاهلي”

عمان-الغد- صدر عن وزارة الثقافة الأردنية كتاب بعنوان “الصورة الفنية عند المرأة في العصر الجاهلي”، للكاتب سالم الغويين، جاء الكتاب ضمن إصدارات “مدن ثقافية-دراسات”.

الكتاب هو دراسة تتناول الصورة الفنية قديماً وحديثاً، والتعريف بهذه الصورة ووظيفتها وأهميتها، يوضح ذلك في الفصل الأول من الكتاب الذي يتحدث عن صورة المرأة في شعرها، وصورة الحرب عند الشاعرة الجاهلية وصورة الأم عندها. بينما يتحدث الفصل الثاني عن الصورة الفنية في شعر المرأة الجاهلية: صورة المرثي في شعر المرأة في العصر الجاهلي.. رثاء الأخ والأبناء والزوج، وصورة المهجو في شعر المرأة في العصر الجاهلي.. الهجاء لغة واصطلاحاً، والفخر، والمحارب في شعر المرأة في العصر الجاهلي.. القبيلة اصطلاحاً والانتماء للقبيلة والعصبية القبلية وهجاء القبيلة، والحكمة في شعر المرأة في ذلك العصر.

أما الفصل الثالث فيتناول مصادر الصورة الفنية في شعر المرأة الجاهلية.. البيئة الطبيعية والإنسانية والاجتماعية “الثأر والمجتمع والجاهلي”، والثقافة “النجوم والكواكب”، معرفة الأقوام والقبائل والأيام.. معرفة العادات والطقوس والحيوان “الناقة”، الخيل والطيور. فيما يتحدث الفصل الرابع عن أنماط الصورة في شعر المرأة في العصر الجاهلي.. الصورة البصرية الساكنة واللونية والمتحركة والسمعية واللمسية. في مقدمة الكتاب، يرى المؤلف أن هذا الموضوع لم تتناوله أي دراسة علمية أكاديمية من قبل -حسب اطلاع الباحث- الصورة الفنية عند المرأة في العصر الجاهلي، وأن الشعر الجاهلي كان المثال الأول الذي احتذاه الشعراء اللاحقون؛ ولأن الشعر سجل العرب وديوان أمجادهم، فكان لابد من العودة إليه لمعرفة أهم الصور الفنية التي نثرت بين ثناياه.

ويشير اللغويون إلى أنه بعد هذا البحث في الصورة الفنية عند المرأة في العصر الجاهلي، فإن الصورة الفنية حظيت بالاهتمام البالغ من قبل النقاد القدامى والمحدثين، فهي عقلية تعتمد على المنطق لدى القدامى، ونفسية تعتمد على الشعور لدى المحدثين، ولكنهم جميعاً يتفقون على أن الصورة وسيلة يعتمدها الشاعر لتحقيق أهمية الشعر، ولا يستطيع الشعر أن يحقق غايته من دونها.

ويقول المؤلف إن دراسته كشفت أهمية مصادر الصورة في تشكيلها الفني عند المرأة في العصر الجاهلي، وهي المصدر الطبيعي، فالصورة الفنية تتناول المنتزعة من المظاهر المختلفة للطبيعة، مثل المصدر الاجتماعي، ويتناول المنتزعة من مظاهر الحياة المختلفة آنذاك، مثل المصدر الديني ويعرج على أثر بعض المعتقدات الدينية الجاهلية، ويورد آثار بعض المفاهيم القرآنية، والمصادر الإنسانية والحيوانية التي عبرت عما يجول في ذهن الشواعر الجاهليات.

ويرى اللغويون أن الشواعر الجاهليات استخدمن صوراً مختلفة في تشكيل صورهن، ومن هذه الصور: الصورة البصرية “الحركية واللونية”، والسمعية واللمسية، التي رفعت شاعريتهن إلى مستوى الجمال، معتقداً أن الشعر الجاهلي كان مرآة انعكست فيها كل مظاهر الحياة العربية، فقد مثل البيئة خير تمثيل، وتناول كل جانب من جوانب الحياة؛ إذ نظم الشعراء قصائدهم الشعرية في كل ما أدركته حواسهم وخطر في خيالاتهم من مواضيع.

ونالت عاطفة الأمومة اهتماماً خاصاً في شعر المرأة لما تحمله من سمو وقداسة، فهي حاضرة تنبض منذ مرحلة الطفولة، لافتاً النظر إلى أن المرأة أسهمت بنصيب عظيم، وبذلت جهداً مأثوراً في الحرب وساحاتها، فحاربن كما يحارب الرجال، وساعدن قومهن على النصر، استدعى شعر النساء المواضيع الشعرية التي هيمنت في شعر الشعراء الجاهليين، مثل الرثاء والهجاء والحكمة.