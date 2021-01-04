“الثقافة” تصدر روزنامة 2021 بـ”24″ لوحة لفنانين أردنيين

عزيزة علي

عمان- تضم الروزنامة التي أصدرتها وزارة الثقافة “24” لوحة فنية لفنانين أردنيين تصور عددا من الأماكن والمعالم الأردنية، وتوثق أهم الأحداث التاريخية في عهد الإمارة وعهد الاستقلال والنهوض ودولة القانون والمؤسسات.

حملت هذه الروزنامة عنوان “وتستمر المسيرة 1921-2021″، وذلك احتفاء بمئوية الدولة الأردنية، وجاءت بحجم “50 سم*35 سم”، وزينت بلوحات تنتمي إلى مدارس فنية متنوعة، استخدم فيها الفنانون الألوان الزيتية والمائية، واستلهمت فيها المدن والأماكن التراثية والقلاع والطبيعة والقرى والمحميات الطبيعية والسدود والبلدات الأردنية. اشتملت اللوحات على العديد من المعالم والآثار الأردنية المهمة التي تعد من أبرز معالم الدولة الأردنية مثل “قصر رغدان العامر، وقصر الملك المؤسس، والمدينة الوردية البترا، والأغوار، وسد وادي العرب، وأم قيس، وقرية ضانا القديمة، ووسط البلد بعمان، والمدينة الأثرية بجرش، ومحطة سكة حديد الحجاز بمعان، وقلعة الكرك، ومنطقة العالوك، والبحر الميت، ووادي رم، ومدينة الأزرق، ومحمية الشومري”.

وزارة الثقافة أصدرت بيانا أشارت فيه الى أن الروزنامة هي بانوراما من خلالها نطل على مناسبات وأحداث شاهدة على عقود من التطور والريادة والبناء والتعزيز الديمقراطي والنهضوي، والإضاءة على مفاصل لصفحات أردنية ناصعة في مرحلة التأسيس وقدوم الملك عبدالله الأول ابن الحسين إلى معان ثم إلى عمان وخطاباته وأفكاره القومية والوطنية.

وتضمنت أيضا مراحل تأسيس بنية الدولة السياسية والعسكرية والدستورية والتعليمية والصحية والثقافية والاقتصادية والدبلوماسية والعلاقة التاريخية للأردن بفلسطين والدعوة لتكامل الصف العربي في عقود من التنمية والتواصل الإقليمي والعالمي.

وتضع الروزنامة أمام القارئ إمكانية قراءة الماضي والحاضر وعقد مقارنات البدايات وأوجه التطور؛ حيث نقرأ من الناحية العسكرية تواريخ صدور أول قانون للجيش العربي وافتتاح كلية الحرب وكلية القيادة والأركان الملكية وإسهام الجيش العربي المصطفوي في الدفاع عن القدس الشريف في معركتي باب الواد واللطرون، والانتصار المشرّف في معركة الكرامة الخالدة، وإسهام قواتنا المسلحة في عمليات حفظ السلام عربياً وعلى المستوى الدولي، واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالتطوير النوعي والتقني في هذا المجال.

تبرز الروزنامة في المجالين الثقافي والتراثي؛ إدراج الفضاء الثقافي للبترا ووادي رم على قائمة التراث الشفوي للبشرية، وإدراج السامر الأردني ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي، وإدراج موقع المغطس على قائمة التراث العالمي، والاهتمام بالسياحة التراثية من خلال احتفال البترا بزائرها المليون العام 2019.

وتبرز الروزنامة أيضا تواريخ مهمة في وقوف الأردن وقيادته الهاشمية ضد قوى الإرهاب والظلام وإحباط أجهزتنا الأمنية كل المؤامرات التي تستهدف الوطن والنيل من وحدتنا الوطنية، مستذكرة شهداء الأردن الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والأرض.

وتبرز الروزنامة، وفقا لبيان الوزارة، النهضة الاقتصادية وتشريعات لحماية وتشجيع الاستثمار وإنشاء حواضنه الضرورية وشق الشوارع ومد الكهرباء وإعلان المناطق التنموية واحتضان مؤتمرات دولية.

ولم يغب نشوء الصحافة الأردنية عن الروزنامة؛ حيث نقرأ تطورها منذ إصدار صحيفة “الحق يعلو” وأعدادها الأولى في معان وعمان، وما تلاها من صحف أكدت الريادة الثقافية والإعلامية في تطوير الإذاعة الأردنية وافتتاح التلفزيون الأردني والمنابر والآفاق المصاحبة كافة، وفي الجانب الشبابي نقرأ قانون رعاية الشباب، وتأكيد جلالة الملك عبدالثاني الثاني دورهم من خلال إنشاء “هيئة شباب كلنا الأردن” والمبادرات الخلاقة.