“الثقافة” تطلق البرنامج الوطني للقراءة من المفرق

عمان_الغد_ ضمن احتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية، أطلقت وزارة الثقافة اليوم (السبت 6 شباط) برعاية وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي “البرنامج الوطني للقراءة” في مدينة المفرق، والذي يشتمل خمسة مكونات، بالتزامن مع افتتاح مكتبة الأسرة الأردنية التي تضم المجموعة الأولى من إصدارات المئوية والتي تفتتح في 28 مركزًا لبيع الكتب بأسعار رمزية في مختلف محافظات المملكة.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي: لقد اشتملت الخطة الوطنية للاحتفال بمئوية الدولة الأردنية التي أطلقتها الحكومة مطلع الشهر الماضي، سلسلة من البرامج الثقافية والمجتمعية والعامة، التي سنتابع اطلاقها من محافظات المملكة المختلفة إدراكا من الدولة الأردنية ، انها اليوم دولة قوية وواثقة بنفسها أكثر من اي وقت سبق، دولة لكل مواطنيها ، تمارس العدالة التنموية على الأرض وبين الناس .

واضاف الدكتور الطويسي لقد كان تأسيس الدولة الأردنية قصَّة نضالٍ وتضحية وبناءً حقيقيّ أرسى مداميكها الأولى الهاشميون ومعهم أجيال الأردنيين، لتُقدِّم اليوم النموذج الأكثر استقراراً في المنطقة، والأبرز في الاستمرارية السياسية والبناء التراكميّ، ولِتكون النموذج الأكثر إلهاماً لشعوب العالم الناشئة في القدرة على بناء المؤسسات وتحقيق الرفاه والتنمية والازدهار والنّمو ، وفي القدرة على تقديم استجابات مبتكرة في مواجهة الازمات، وحالات الطوارئ التاريخية المحيطة بنا منذ مئة عام . موضحا ان الدولة الأردنية منذ البدايات الأولى تأسست على المعرفة والعلم، ونجحت في تقديم أنموذج فريد في الحرية والتنمية والابتكار والإبداع الذي وضع بلدنا على محدودية إمكانياته وموارده في طليعة دول المنطقة في مؤشرات التنمية والتحديث، لكن رهانه ظل معتمدا على طاقة المبدعين وعقول الموهوبين من أبنائه .

وبين وزير الثقافة أن البرنامج الوطني للقراءة يأتي كجزء من مشروع تنموي وتنويري شامل في مختلف المعارف، لا ينفصل عن المنجزات التي توجها تراكم العمل الثقافي على مدار مئة عام، ويسعى إلى تعظيم المنجزات وتقديم المزيد من الحلول المبتكرة لتعظيم قيمة القراءة، باعتبارها مفتاحنا لدخول المستقبل في كل المجالات، فالاستعداد المعرفي هو الأساس المتين لتحديد مكانتنا في المستقبل .

وأوضح الدكتور الطويسي ان البرنامج يشتمل على تطوير مكتبة الأسرة الأردنية، وإنشاء 12 مكتبة عامة، وإطلاق جائزة القراءة، بالإضافة إلى مؤشر القراءة واستدامة المعرفة.

وأضاف الدكتور الطويسي أن البرنامج يشتمل مجموعة من الإصدارات بمناسبة مئوية الدولة الأردنية في الدراسات الأردنية ، والتراث الأردني والعالمي، إضافة إلى إصدارات متنوعة في المعارف العامة، لافتا الى ان بيع الكتب سيتم باسعار رمزية لا تتجاوز 7% من تكلفة الكتاب، بما يعادل 35 قرشا للكتاب و 25 قرشاً لكتب الأطفال.

ونوه الطويسي انه سيتم اطلاق مؤشر القراءة، لإجراء دراسات واستطلاعات حول مستوى القراءة لدى الاردنيين بمختلف اعمارهم، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يعتبر فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه المساهمة في تطوير الحياة الثقافية وتنمية قدرات الانسان الأردني .

وأكد الدكتور الطويسي ان إختيار مدينة المفرق لاحتضان الفعالية الرئيسية لمشروع القراءة، جاء تأكيداً على اهتمام الوزارة بالمحافظات كافة، وأن المفرق شكلت تاريخيًا جسرا للتواصل بين حواضر البلاد العربية، وشكلت في الوقت نفسه جوهرة البادية الأردنية وحاضنة التنوع وقيم الأصالة، وظلت حارسة ومخلصة للتراث العربي النبيل.

إلى ذلك تحدث رئيس بلدية المفرق في الحفل، ومن جهته تحدث رئيس مجلس المحافظة

وبعد الحفل قام وزير الثقافة يرافقة محافظ المفرق ياسر العدوان بافتتاح مكتبة الأسرة.

يذكر أن “البرنامج الوطني للقراءة” يهدف إلى توفير بيئة ملائمة لتشجيع القراءة، والوصول إلى المعرفة وإنتاجها من خلال تطوير أدوات النشر الثقافي والمعرفي، بما يتلاءم مع التحولات المعاصرة وحاجات المجتمع الأردني.

ويشتمل خمسة مكونات رئيسة:

الأول: سلاسل النشر الجديدة، ومنها: سلسة سلسلة فكر ومعرفة، وتسعى إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير، وفهم الحقائق وسياقات التاريخ والحياة. وسلسلة الفلسفة للشباب، وهي مجموعة إصدارات من الكتب صغيرة الحجم في موضوعات فلسفية مبسطة موجهة إلى الشباب الأردني والعربي، تسعى إلى تطوير الذائقة المعرفية للشباب وتحسين قدراتهم في تحصيل المعرفة المعاصرة ونقدها، بالإضافة إلى سلسلة الكتاب الأول لتشجيع الموهوبين والمؤلفين الجدد، وسلسلة شغف للأطفال.

الثاني : تطوير مكتبة الأسرة الأردنية من خلال تحسين جودة إصدراتها وتوسيع انتشارها.

الثالث: جائزة القراءة الأردنية، وتسعى إلى خلق بيئة ملائمة لتحفيز الاجيال الجديدة على المطالعة، وقراءة الكتب والمحتوى المعرفي بمختلف أشكاله خارج أطر المناهج التعليمية، وتوفر المسابقة جوائز عديدة ضمن منهجية واضحة.

الرابع: مؤشر القراءة واستدامة المعرفة، وهو دراسة مسحية وطنية تسعى إلى قياس حالة القراءة في أوساط المجتمع الأردني، باعتبار القراءة أداة لاستدامة المعرفة، ما يتيح توفير معلومات تراكمية قابلة للمقارنة على المستوى الوطني، وعلى مستوى المؤشرات المشابهة عالميا، وصولا إلى وصف حالة القراءة، ونسبها من حيث الكم والوقت وموضوعات القراءة ومصادرها وأشكالها وعادات القراءة في المجتمع الأردني.