“الثقافة” تطلق سلسلة الحوارات الفنية المفتوحة طوال العام (تفاصيل)

انطلاقا من سعي الوزارة للارتقاء بالذائقة الفنية وتفعيل الحوار الفني بين النقاد و الفنانين والجمهور تطلق وزارة الثقافة السلسلة الثانية من جلسات الحوار المفتوح التي تغطي كلا من مجالات الفنون البصرية والأدائية، وتتمحور الجلسات بصورة عامة حول هموم ومشاكل الحركة الفنية المحلية ويستهدف بصورة رئيسية قطاع الشباب لا سيما دارسي الفنون ويعد لهذه الجلسات ويشرف عليها الأستاذ الدكتور مازن عصفور، وعلى ضوء ذلك تتخذ هذه الجلسات طبيعة الحوارية المفتوحة يسهم الحاضرون في الجزء الأكبر منها.

وتتوزع الجلسات على مدار العام وفق الجدول التالي:

جدول جلسات السلسلة :

معد ومستعرض محاور الجلسات الاستاذ الدكتور مازن عصفور

الجلسه الاولى الخميس 11 5 2023 وتفتتح جلستها الاولى معالي وزيرة الثقافة الساعة السادسة والنصف مساء / يشارك بها معد السلسلة د.مازن عصفور لطرح ملخص المشكلة وبجيب عليها ويتوسع بها المداخل الرئيسي د خالد خريس مدير عام المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة , وعنوان الجلسة التي ستعقد في المتحف الوطني الاردني ( مبنى وجدان فضاء فني ):

دور المتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية في تنميه الوعي الفني والثقافي في الساحة الفنية المحلية : ( تتمحور هذه الجلسة التي سيدعى لها المعنيون من ممثلي المؤسسات الثقافية العامة والخاصة والمهتمون بمناقشة ادوار تلك المؤسسات ونجاحاتها وطموحاتها وعثراتها وحاجاتها الى الدعم على الطاولة المستديرة) ومن ابرز الاسئلة التي ستطرح على طاولة النقاش والمتعلقة بمحور الجلسة مسالة دور تلك المؤسسات المنشود في معالجة اشكاليات مسألة الامعان في نشر التلوث البصري والذوقي بسبب غياب الجدية والعشوائية في اختيار نوعية المعروضات لدى بعض صالات العرض مما اسهم في تسطيح ذوق المتلقي وتكريس فجوة غياب الجمهور عن حضور الفعاليات الثقافية المحلية والتي تعود اسبابها الى مساءل عدة سيتم مناقشتها على الطاولة , ومن تلك القضايا منها مسالة غياب معايير واسس انتقاء وعرض الاعمال الفنية الموضوعية لدى البعض من تلك المؤسسات بما في ذلك المعايير التي يتم بموجبها اطلاق لقب فنان على الافراد دون تمييز وتقييم علمي و موضوعي يميز بين مرحلة الهواة او المشتغلين الدارس الاكاديميين او الفنانين اصحاب التجربة المكتملة والناضجة والذين يستحقون امتلاك لقب الفنان.

الجلسه الثانية الأربعاء 24 5 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي



تحت عنوان : واقع الموسيقى والاغنية المحلية الاردنية( بين غياب التنوع وسطوة اللون الواحد) / المداخل الرئيسي الاكاديمي والباحث الموسيقي د محمد واصف / الجامعة الاردنية وتتمحور الجلسة حول غياب التنوع الاسلوبي والعاطفي في الموسيقى والاغنية الاردنية اي غياب الاغنية الرومانسية والريفية و الشعبية الفولكلورية والاجتماعية ذات الاصالة والتناغم السمعي ( مثل غياب نماذج شبيهة ومعاصرة من حيث النوعية لرواد اغان الزمن الجميل امثال (توفيق النمري وجميل العاص وسميرة توفيق وصبري محمود وغيرهم ) من مساحة التلقى والاستماع في وقتنا الراهن. ورغم الاقرار بعرفان بعض الاغاني الحماسية والمناسباتية السائدة حاليا في تعبئة جانب من الفراغ الموسيقى في حركتنا الموسيقية المحلية إلا اننا لا زلنا بحاجة الى اغنية وموسيقى جديدة ومحلية متنوعة في خطابها الجمالي والعاطفي ذات تماس اعمق بتنوع الذائقة في المجتمع الاردني بأجياله واذواقه وبيئاته المتنوعة . كما ستعاين الجلسة ايضا اشكالية الغياب الجائر لأغنية الطفل المفقودة في ساحاتنا الموسيقية المحلية.

كما ستناقش الجلسة من جانب اخر دور اجهزة الاعلام المحلية والمسموعة في طرح الالوان الموسيقية ذات التأثير الايجابي او السلبي من خلال برامجها , وتأثير ذلك في أذواق العامة من المستمعين , وخاصة في يتعلق بإسراف البعض من تلك الوسائل بأغداق سيل يومي من انماط موسيقية صاخبة تفتقر للنوعية بعضها بات يشكل ضجيجا يلوث السمع ويبعد المتلقين استثارة المشاعر الجمالية النقية لدى شرائح المستمعين المختلفة .

ملاحظة ولغاية تحيق الاهداف المنشود من هذه الجلسة سيتم دعوة مهندسي الموسيقى والمعنيين بالموسيقى في محطات الاذاعة والتلفزة المحلية ليشاركوا في مناقشة هذه الظاهرة

الجلسة الثالثة الاربعاء 7 6 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

اشكالية غياب فن النحت في الحركة الفنية المحلية:

المداخل الرئيسي: فنان مختار من رواد فن النحت الاردني المعاصر اضافة الى مداخلين مختارين فناني النحت من وطلبة فن النحت من النشء الجديد من كليات الفنون في الجامعات الاردنية وكذلك مداخلين معنيين بمحور النقاش من مفكرين دينيين وممثلين عن الجهات الراعية والداعمة للحركة الفنية الاردنية من مؤسسات عامة وخاصة. :

تتمحور الجلسة بصورة رئيسية حول اشكالية غياب الاشتغال بفن النحت وقلة انتشاره خاصة في الساحات العامة وذلك على الرغم من اهمية هذا اللون من الفنون البصرية في عكس البعد الحضاري لكل امة سواء كانت مواضيع الاعمال ذات طابع اجتماعي او فكري او وطني او غيره. وتتصل بهذا المحور الذي يمس حركتنا الفنية بشكل مؤثر محاور فرعية ذات صلة بسبل تجاوز المعوقات التي تحول دون دعم ذلك النوع الجميل من الفنون وكذلك مناقشة الابعاد الاجتماعية والدينية و والاقتصادية ذات الصلة بفن النحت وسبل دعمه وانتشاره.

الجلسة الرابعة الثلاثاء 18 7 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

الدور العملي والتطبيقي لجماليات الفن والعمارة الاسلامية في التربية الاجتماعية والسلوكية في تأصيل الارث واسهاماته في التحديث والمعاصرة:

مستعرض محور ومشكلة الجلسة د مازن عصفور والمداخل الرئيسي للجلسة الدكتور رائد عكاشة:

تستهدف هذه الجلسة رصد واستعراض المقومات الجمالية والبصرية التي تزخر بها مكونات الفن الاسلامي من عمارة وزخارف وتخطيط مدن وذلك بغية تحديد السبل التي يمكن خلالها استثمار تلك المقومات في بناء الشخصية الروحية والاجتماعية والنفسية من خلال توظيف ما يناسب منها في فنوننا وعمارتنا العربية والمحلية بما يخدم تأصيل التراث والتعريف بالإرث والحضارة الاسلامية و اسهاماتهما بالتحديث ولمعاصرة .

وسيفسح المجال في هذ الجلسة لمداخلات محاورين ذوي الصلة من مفكرين جماليين وفنانين ومعماريين وطلبة النشء الجديد من ذوي الصلة بمحور الجلسة.

الجلسة الخامسة الثلاثاء 1 8 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

اشكالية التوسع توظيف الثورة الرقمية والفن الدجيتالي في الحركة الفنية المحلية بين الرفض والقبول:

مستعرض المشكلة د مازن عصفور / المداخلون نقاد معنيون وفنانون مشتغلون بهذا المجال خاصة فنانوا النشء الجديد والطلبة الدارسون.

محور الجلسة يتمحور حول موضوع انتشار توظيف الوسائط والامكانات التي حققتها الثورة الرقمية المعاصرة ودخولها في صلب الابداع الفني بمختلف صنوفه. وفي هذه الجلسة سيتم رصد ومعاينة الانعكاسات السلبية والايجابية لذلك التوظيف بما ادخلها من تحولات جوهرية في الفن المعاصر على الصعيد المحلي والعالمية. كما سيتم في هذه الجلسة وفي حوار مفتوح لجميع المشاركين معاينة الآراء المختلفة والمتضاربة وكذلك رصد سبل التسوية والتوفيق بين مواقف المطالبين بإطلاق العنان كليا للفن الرقمي وعوالمه الافتراضية باعتبار ان ذلك قد اصبح حتمية فرضها التطور وروح العصر , وبين المطالبين بالتمسك بالاشتغال الفني الابداعي بالطرق التعبيرية الانسانية المباشرة ( غير الدجيتالي او الافتراضي ).

الجلسة السادسة الاربعاء 16 8 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

رواد الفن الاردني الكبار بين التكريم والتهميش ودور مؤسسات الثقافة والفنون العامة والخاصة اللقاء الاول:

المداخلون الرواد وممثلي الوزارة والمؤسسات الراعية للثقافة والفنون والنقاد والطلبة الدراسين والجمهور العام

تتمحور الجلسة في حوار مفتوح على الطاولة المستديرة مسالة الحاجة الى تكريم رواد الحركة الفنية الكبار سواء الرواد الراحلين او الرواد الذين لا زالوا يبذلوعطاءهم في رفعة حركتنا الفنية المحلية ورفعتها وازدهارها وسيعاين المداخلون والمشاركون في هذه الحلسة سواء من ممثلي المؤسسات الراعية للثقافة والفنون في بلدنا او من قبل نقاد وجمهور وكل المعنيين في تكريم هؤلاء الرواد امتنانا لما بذلوه من بذل وعمل دؤوب في رسم ملامح حركاتنا الفنية ومراحل تطورها, وفي هذه الجلسة سيستعرض معد ومقدم الجلسة الناقد الفني الاستاذ الدكتور مازن عصفور من كلية الفنون والتصميم بالجامعة الاردنية , نماذج شرائح مصورة تمثل بعضا من الاعمال الفنية لبعض من هؤلاء الرواد .

الجلسة السابعة الاربعاء 23 8 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

طموحات وتطلعات المبدعين من الشباب والنشء الجديد في لقاء وحوار مباشر ومفتوح لوزيرة الثقافة:

في هذا اللقاء الحواري المباشر المفتوح الذي يديره معد السلسلة الاستاذ الدكتور مازن عصفور , وبعدوة مفتوحة ستستعرض معالي وزيرة الثقافة تطلعات الوزارة لدعم طموحات المبدعين الشباب والدارسين من النشء الجديد للفنون , وعقب ذلك سيفسح المجال المشاركين الشباب تبادل الحوار مع معالي الوزيرة مباشرة في كل ما يتصل بطموحاتهم وتطلعاتهم الفنية والإبداعية وسبل دعمها وتطويرها.

الجلسة الثامنة الاربعاء 11 10 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

الكوميديا في الأردن بين العمق والتهريج وتسطيح المتلقي :

في هذه الجلسة سيرصد المحاورون وفي نقاش مفتوح يشارك به المعنيون من فنانين وجمهور الملامح الايجابية او السلبية لظاهرة انتشار نماذج من الاعمال الكوميدية على الساحة المحلية والتي تنوعت ما بين العمق والاصالة والتي تستهدف تثقيف المتلقي والارتقاء بذائقته الفنية وبين لون اخر من الاعمال الكوميدية الذي تسود فيها انماطا ادائية تتغلب عليها السخافة التهريج و الاضحاك لمجرد الاضحاك دون محتوى او فكر فني هادف حيث ستعاين هذه الجلسة الانعكاسات السلبية سواء كانت ثقافية او اجتماعية والناجمة عن انتشار تلك الظاهرة في الثقافة الدرامية المحلية دون حسيب ورقيب , خاصة في ظل غياب النقد الفني الجاد , و اضافة الى ما يقوم به البعض من وسائل الاعلام والقنوات التلفزيونية بتشجيع هذه الظاهرة , سواء كان ذلك بوعي او دون وعي , وسواء كان ذلك من خلال امعانها في تكريس السطحية في اختيار الشكل او المحتوى او السطحية والارتجالية في اختيار البعض من المتطفلين في هذا المجال من ممثلين شعبويين ومتطفلين اسهموا في تسطيح المتلقي وتشويهه ذوقه ثقافيا وجماليا . كما انه وفي جانب اخر من تلك الجلسة سيتم تسليط الضوء على نماذج ايجابية من الانجازات الكوميدية المحلية المتسمة بالأصالة والعمق من حيث الشكل والمحتوى والمضمون.

الجلسه التاسعة الاربعاء 25 10 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

تاريخ الفن الاردني بصورته المكتملة والشاملة لماذا لم يكتب بعد؟

في هذه الجلسة التي سيدعى لها المعنيون من الكتاب والمؤرخين والفنانين والجمهور المعنيين بتتبع مسيرة الفن الاردني منذ نشأة المملكة وحتى يومنا هذا , سيقوم المشاركون وفي حوار مفتوح مناقشة سبل دعم وتفعيل الاهتمام في تأريخ وتوثيق المنجزات الفنية الاردنية في حقولها المختلفة بما في ذلك رصد ادوار المؤسسات العامة والخاصة والافراد ذوي الصلة بهذا الشأن , وذلك بغية اخراج مشروع شامل لتاريخ الفن الاردني الى حيز التطبيق بحيث يتسم تدوينه بمنهجية علمية وبحثية جادة ودون الاقتصار فقط على بعض المنجزات السريعة والمناسباتية التي تمت بهذا رغم اهميتها المحمودة في توثيق جوانب هامة من فنوننا . وفي هذا الجلسة ايضا سيتم استعراض ومعاينة نماذج من الانجازات المحمودة التي قام بها مؤرخون وفنانون محليون في مجال ـاريخ فننا الاردني المعاصر والتي يمكن ان تشكل لبنة تأسيسية يمكن ان يرتكز عليها في تحقيق تدوين شامل لتاريخ الفن الاردني المنشود ليكون مرجعا هاما لأجيالنا من النشء الجديد في تتبع ودراسة الإنجازات الإبداعية لوطننا الحبيب.

الجلسه العاشرة الاربعاء 15 11 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

اهمية تسليط الضوء على رواد الحركة الفنيية الاردنية بين التكريم والتناسي والتهميش اللقاء الثاني:

في هذه الجلسة الهامة من تلك السلسة سيستعرض المشاركون من مؤرخين وفنانين ونقاد وجمهور طبيعة مبادرات ومستويات تكريم رواد الحركة الفنية الاردنية, سواء التي تم انجازها او تم تناسيها من قبل المؤسسات الراعية للفن ذات الصلة . وايمانا بأهمية ما بذله هؤلاء الرواد من جهد دؤوب ومضني في رسم وترسيخ بصمات حركتنا الفنية والثقافية المحلية طيلة عقود طويلة بما في ذلك ضرورة تكريمهم وتليط الضوء عليهم ليس فقط بعد وفاتهم بل ايضا ثناء ممارستهم الابداع الحي وهم على قيد الحياة ليشعره بأهمية تكريمهم , سيتم في هذه الجلسة استعراض جانب من بصمات البعض من هؤلاء الرواد من قبل معد ومقدم البرنامج الاستاذ الدكتور مازن عصفور بوصفه معاصرا ومتتبعا للعديد من هؤلاء الرواد وإنجازاتهم منذ مطلع سبعينات القرن الماضي .

الجلسه الحادية عشرة الثلاثاء 5 12 2023 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

قراءة نقدية وحوار مفتوح حول ابداعات النشء الجديد الفنية وتقييم مخرجات دراستهم في الكليات والمعاهد الفنية المحلية:

في هذه الجلسة ستتاح الفرص لكل من يرغب من المبدعين من الطلبة وفناني الشباب من النشء الجديد التعرف على مستويات ابداعاتهم الفنية وذلك ضمن معاينات نقدية وتحليلية مبسطة وسهلة الاستيعاب يقوم بها النقاد المشاركون والشباب انفسهم في خوار مفتوح وعلى الطاولة المستدير وذلك بغية تفعيل الحوار النقدي في ساحاتنا المحلية وسد ثغرة غياب النشاط النقدية وغياب ثقافة الاختلاف والراي الاخر .

الجلسة الثانية عشر 19 12 2023 202 الساعة السادسة مساء في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بعنوان:

قراءة في جماليات التصميم و الفضاء المعماري المحلي: ( معاينة مواطن التجانس والنشاز البصري):

المداخلون معماريون واكاديميون وطلبة النشء الجديد في كليات العمارة في الجامعات الاردنية :

يتمحور موضوع الجلسة حول اشكالية تراوح المشهد البصري لتصاميم العمارة المحلية الداخلية والخارجية ما بين التجانس والنشاز البصري والذي هومن ابرز المشاكلات الراهنة التي تعاني منها فضاءاتنا المعمارية المحلية . وسنناقش المحاورون على الطاولة المستديرة العوامل الثقافية والاقتصادية والادارية ذات الصلة بتحقيق لغة بصرية معمارية محلية متناغمة تلبي الحاجات البصرية السليمة لقاطني مدننا الاردنية بما في ذلك معاينة الانعكاسات السلبية والإيجابية الاجتماعية والنفسية للمشهد المعماري ورصد العثرات التي تحول دون توفير السبل لتحسين ذلك المشهد المعماري بكل جوانبه , وذلك من خلال ما يمكن ان تطرحه هذه الجلسة من توصيات للجهات المسؤولة العامة والخاصة ذات الصلة كآمانة عمان الكبرى والبلديات ونقابة المهندسين وغيرها حيث سيفسح المجال لممثلي تلك الجهات للمشركة الحوار حول هذه المشكلة وذلك للاستفادة من الآراء والتوصيات المستخلصة من هذه الجلسة.

معد الحوارات ومقدمها الناقد الفني الاستاذ الدكتور مازن عصفور هو متخصص في مجالات النقدي وعلم الجمال هو واحد من المشتغلين في النقد الفني التخصصي لدى الصحف المحلية منذ نهايات السبعينات وكان قد اوفد حينها من قبل وزارة الثقافة والجمعية الملكية للفنون الجميلة في بعثات واقامات فنية في كل من جامعات فل فلورنس وبولونيا ا الايطاليتين زهاء 18 عاما ، ثم عاد الى الاردن في منتصف التسعينات ليعمل مديرا فنيا لدارة الفنون مؤسسة عبد الحميد شومان ومن ثم شارك في لجنة تأسيس كلية الفنون والتصميم في الجامعة الاردنية برئاسة الفناة سمو الاميرة وجدان الهاشمي ، لينخرط بعدها وفي وقتنا الراهن في سلك التدريس النقدي والجمالي استاذا في مجالات النقد الفني وعلم الجمال ن اضافة الى العديد من البحوث والدراسات النقدية المحكمة.