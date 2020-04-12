الثقافة تعلن أسماء الفائزين في الأسبوع الثاني لمسابقة “موهبتي من بيتي”

عزيزة علي

عمان- أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين في مسابقة “موهبتي من بيتي” للأسبوع الثاني التي أطلقتها الوزارة مؤخرا على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي. وسط اقبال واسع على المشاركة والتفاعل حيث زادت اعداد المشاركات في الاسبوع الثاني نحو 95 % على اعداد المشاركات في الاسبوع الاول في مختلف حقول المسابقة ومن مختلف المحافظات .

وقد حصل على الجائزة الأولى مناصفة كل من:

1- إيمان سميح محمد رواشدة عن حقل الرسم

2- ينال أسامة حسني الجيوسي عن حقل العزف والغناء

أما الفائزون في أولى كل حقل، هم:

1-زين محمد عبد الله أبو علم في حقل التمثيل وستاند أب كوميدي

2-دينا خالد حسن الفار عن حقل الفيلم

3-ينال أسامة حسني الجيوسي عن حقل العزف والغناء

4-إيمان سميح محمد رواشدة عن حقل الرسم

5-حسام حسين محمد شديفات عن حقل النصوص الأدبية

وقد توزعت الجوائز في الحقول المختلفة في حقل التمثيل وستاند أب كوميدي فاز كل من في الفئة العمرية:

سارة شبلي حسين القناص 16-25.

يارا وميار ولمار المومني 10-15.

راما رائد رجب مصطفى 10-15.

آدم وصفي احمد الشياب 10-15.

لور ابراهيم وحيد كباجة 10-15.

طارق عادل عمر جبر 16-25.

عون نضال نايف البريحي 16-25.

تالا ماهر جمال شحاتيت 10-15.

فراس خالد محمد كنعان 16-25.

احمد جميل عبد الرحمن حرب 16-25.

وفي حقل الفيلم أو الفيديو للفئة العمرية كل من:

الحارث محمد فلاح الربابعة 10-15.

احمد محمود أحمد درويش 10-15.

انس عبدالله حسن عدس 10-15.

محمد بدر (محمد نظمي) اقنيبي 10-15.

حلا زياد صبحي أبو حمور 10-15.

احمد محمد اسماعيل ابو غربية 16-25.

حسام عبد الجليل عبد الجليل القطري 16-25.

أحمد كامل أحمد صالح 10-15.

رغد مامون هنانده و ريان مأمون هنانده 10-15 .

جنى جهاد جمبل العبيديين 10-15 .

عبد الرحمن ابراهيم خلف الغزاوي 16-25

دلال زياد فراس الذنيبات 10-15

اسيل رياض كسن حمدان 16-25

احمد كامل نايف الطلاق 16-25

طيب و مسك صفوان المبيضين 10-15

يزن محمد سعدي العيساوي 16-25

اما في حقل العزف والغناء عن الفئة العمرية كل من:

ليديا نبيل طلال عبدالقادر 10-15

ايه علي سلامة الحديدي 16-25

صالح أمجد صالح زامل 16-25

ايناس محمد عبد المنعم عيد 10-15

ديما رامي علي الغزاوي 16-25

كريم ناجح صادق السعادة 16-25

وسيم فيصل فرحان عياش 10-15

فداء محمد علي خصاونة 10-15

جاد عادل محمد البيساني 10-15

فراس كميل نهار خوري 16-25

جود خالد فؤاد مدانات 16-25

عادل أيهم هاجس الحدادين 16-25

عيسى و بيتر بشارة عيسى البلة 16-25

تلار مراد هوسب دمرجيان 16-25

عبدالرحمن عامر عبدالرحمن الخضور 10-15

تالين عطاالله أنضوني هنديله 16-25

ليث نسيم شاهر عبد الغني 10-15

جدا و ليان احمد محمد الكردي 10-15

عبدالرحمن نبيل رجا عبدالرحيم 10-15

زيد عبدالله خالد الزعبي 16-25

فؤاد رامي فؤاد جنحو 16-25

لارا يحيى عبدالوهاب الطراونة 16 -25

سارة بسام عبدالهادي الزيود 16-25

رشا محمد عبدالودود أبو عمر 10-15

ديانا حيدر ثلجي كفوف 16-25

اما في حقل الرسم في الفئة العمرية 16-25 كل من:سارة إسحاق خليل قنديل، ميس زياد محمد مراشده،عطاء منيف جودات يوسف، داليا زايد ظاهر ابو ظاهر، دامرس عصام فرح عازر، رؤى احمد محمد العالم، صوفيا نضال احمد شناق، صهيب اسامة البواب، منار عبد الكريم محمد البلولي، راما عماد توفيق الفرخ، ساره خالد محمد الفلايلة، يزن جميل أسماعيل أبوحق، تالا زهدي حسني ابو خليل، سميح محمد أحمد العرايشي، أميرة مصطفى عبد الفتاح البسومي”، ومن الفئة العمرية 10-15 فاز كل من :”ليان علي محمد دقة، آدم نارت فوزي الشيشاني، يزيد مهند حسين بني حمد، آيه محمد صالح البطوش، مريم فايز عبد الحميد معادات”.

اما في حقل النصوص الأدبية من الفئة العمرية فقد فاز كل من:

ملاك محمود ونس الزعبي 16-25

محمد بسام مصباح حمدان 16-25

رنيم نزار عبدالهادي أبو خضير 16-25

دانه إبراهيم عوده احمد ابو شبيب 16-25

راشد أسامه فارس الصقور 16-25

تسنيم مازن أحمد مصطفى 16-25

محمود عبدالله محمد أبوسنينة 16-25

أسامة أمجد سعيد خالد دحدوح 16-25

طاهر أحمد طاهر ناصر 10-15

ياسين سامر “محمد ياسين” صندوقة 10-15

نبال وليد إبراهيم الطبيري 10-15

غنى محمد حجازي البوريني 10-15

محمد ابراهيم علي عبويني 10-15

سيف اشرف فهد منصور 10-15

جود عدنان لطفي الشاعر 10-15

يوسف محمد محمود الدغيدي 16-25

محمد علي ناصر محمد الشلبي 16-25

ميساء محمد أحمد مقبل 16-25

طلال خالد أحمد سالم 16-25

لين عاطف مصطفى حماد 16-25

عبدالله محمود مرزوق الديخ 16-25

أسماء عرفات شوكت شاهين 16-25

نور عزالدين عطيه سماره 10-15

عبيدة تحسين عبداللطيف الاغوات 10-15

وتقدم للمسابقة في الأسبوع الثاني اكثر من 21 ألف و500 مشارك ومشاركة في حقول المسابقة الخمسة حيث تجاوز حقل الفنون التشكيلية الذي يضم التصوير والتصميم 13 الف مشارك، والنصوص الادبية قرابة 5 الاف، والفيديو المنزلي قرابة 2000 مشارك، والعزف والغناء، 885 مشارك، والتمثيل 380 مشارك، تتنافس على 100 جائزة كل اسبوع وجميعها جوائز نقدية تبدأ ب(1000) دينار وتنتهي بـ (100) دينار، بحسب ما وصفته وسائل إعلام عربية تعد مسابقة موهبتي من بيتي “الأكبر في المنطقة” والاكثر شعبية .

وكانت المسابقة التي أعلنت في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا جاءت في خمسة حقول لتشتمل الأدب والفنون، بينما انقسمت المشاركة فيها إلى فئتين، هما: الأطفال من سن 10 إلى 14 عاما، والشباب من سن 15 إلى 25 عاما.

وقال الوزير د. باسم الطويسي إن حجم المشاركات والوصول لموقع المسابقة فاق كل التوقعات، حيث وصل إلى أكثر من 8 ملايين وصول، وأشار إلى أن المشاركات في المسابقة ترتفع من أسبوع لآخر، مسجلة عشرات الآلاف، وهو ما يظهر تعطشا للثقافة، وتكشف عن كثير من المواهب التي كانت مغمورة. مستدركا أن المسابقة قلبت المفاهيم التقليدية في تقديم الثقافة ووسائل التعاطي مع جمهورها، واكدت اهمية الانتقال الى الثقافة المجتمعية.

وأكدّ د. الطويسي أنّ الوزارة نجحت في الاستفادة من الفرص التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية لإعادة ترتيب برامجها وفق شبكة التواصل الاجتماعي، ودور الثقافة في التنوير والارتقاء بالوعي، وأن ازمة وباء الكورونا ترتبط في أحد جوانبها بالوعي والتثقيف والالتزام .

واشاد بجهود الاسرة الأردنية في رفع الروح المعنوية لدى الاطفال والشباب ، و التفاعل مع هذه المسابقة التي قدمت الكثير من المواهب في فترة التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنازل ، مشيرا إلى القيم التي حملتها الكثير من المشاركات من قبل الأطفال والشباب والتي تبين حجم الوعي الذي تشكل عند ابناء الأردن خلال هذه الجائحة ، اضافة الى ما كشفته المسابقة من حجم هائل من المواهب والابداعات التي تحتاج الى الرعاية والاهتمام .

وعبّر د. الطويسي عن تقديره لكل من ساهم في إنجاح المسابقة، مشيدا بدور الأسرة الأردنية وتعاونها وحماستها للمسابقة، مثمنا دور كوادر الوزارة والمؤسسات الإعلامية، ولجان التحكيم، والإعلام، لافتا إلى النجاح الذي تحقق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

يُشار إلى أنّ وزارة الثقافة قد أطلقت مسابقة ( موهبتي من بيتي ) التي تستمر ثلاثة أسابيع بتاريخ 26/3/2020 في إطار استثمار الأوقات التي نقضيها في البيوت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج،

وخصصت الوزارة مئة جائزة أسبوعيًا، بينها الجائزة الكبرى لفائز يتم اختياره من بين الفائزين في الحقول الخمسة.

وكانت الوزارة شكلت لجنة تحكيم للجائزة تكونت من عدد أكاديميين وخبراء في مجالات المسابقة المختلفة.

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